Аналитики ожидают всплеска цен перед сворачиванием льготной ипотеки

Близкое завершение программы льготной ипотеки под 6,5% сулит всплеск цен на жилье в июне с последующей их стагнацией или даже снижением на 5-7%, а также рост процентных ставок в регионах с наиболее емким рынком жилого строительства до 9-9,5% к концу 2021 года. Такой прогноз дает АКРА в исследовании "Двигатель ипотечного кредитования".

Из него следует, что льготная ипотека вместе с мерами Банка России в начале пандемии раскрутила маховик ипотечных выдач на полную мощность, однако покупатели жилья были в плюсе только в первые полгода действия программы (запущена в апреле 2020 года). Жилье подорожало, в результате средний размер ипотечного кредита вырос на 14%, а по договорам долевого участия (ДДУ) - на 21%; для комфортного графика платежей заемщикам пришлось увеличивать срок ипотеки (по ДДУ он вырос за девять месяцев на 2,2 года и превысил 20 лет).

Банк России предложил обсудить продление льготной ипотеки после 1 июля только по части регионов, где нет признаков перегрева рынка. Самые низкие темпы роста цен - в некоторых регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока, но причины этого самые разные, и продление там льготной программы может не решить вопрос доступности жилья, отмечает АКРА.

Банки, конечно, за продление программы, подчеркивают ее значение как стимула для стройки, хотя и признают, что низкие ставки в части регионов оборачиваются только снижением доступности жилья. "Имеет смысл выбирать те регионы, в которых есть необходимость развивать новое строительство и в которых не было существенных скачков роста цен в период действия программы с господдержкой, - говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. - Возможно, стоит сделать программу постоянной с пересмотром регионов на ежегодной основе".

В ВТБ также считают, что основное внимание может быть уделено точечной поддержке регионов, где необходимо поддерживать темпы строительства. Кроме того, в ВТБ полагают, что в части ипотечного кредитования важнейшей задачей для государства является адресная поддержка определенных категорий населения, для этого им должны быть предоставлены особые условия, которые сделают ипотечные кредиты доступнее. В связи с завершением действия программы в текущем виде 1 июля ВТБ также ожидает увеличения спроса на льготную ипотеку.

В перегретых регионах ставки к концу года могут вырасти до 9-9,5%

Сейчас разница между ставками по льготной ипотеке в рамках "госпрограммы-2020" и стандартными ипотечными программами банков составляет 2-3 процентных пункта (многие банки опустили льготные ставки с 6,5 до 5,5-6%). Поэтому можно ожидать, что по завершении "госпрограммы-2020" заемщики могут столкнуться с довольно заметным удорожанием ипотечных кредитов, что в конечном счете отразится на спросе, сообщили в пресс-службе Промсвязьбанка. Там считают удержание ставок от быстрого роста ключевым вопросом после отмены госпрограммы. Так, партнерство банка и застройщика позволяет существенно снизить ставку, увеличить лимит кредитования, что сохраняет доступность ипотечных кредитов для заемщиков, отмечают в ПСБ.