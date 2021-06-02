Андрей Грачев: Государственно-частное партнерство - улица с двусторонним движением

В субботу, 29 мая, в Норильске прошло совещание, посвященное теме "Российская Арктика - территория спорта и туризма".

Участники - представители Правительства РФ, власти Красноярского края, крупных бизнес-структур - поделились своим видением спортивного и туристического будущего на Таймыре и в целом в арктической зоне России.

С программными тезисами о развитии спорта в Арктике выступил вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев:

- У нас в компании говорят, что мы добываем очень много ценных металлов, но самая большая ценность для компании - ее люди, сотрудники и их здоровье. Мы понимаем, что три четверти времени человек в Норильске и других городах проводит вне работы. Поэтому, конечно, для нас очень важен досуг.

Мы можем сказать о том, что компания "Норникель" является одной из самых спортивно ориентированных в Российской Федерации, выступает партнером Олимпийского комитета России, Международной федерации студенческого спорта, Федерации хоккея РФ, Российского футбольного союза, Федерации керлинга России и многих других организаций.

Сегодня в распоряжении жителей Норильска находится шесть спортивных комплексов, девять спортивных школ и восемь местных клубов. Конечно, можно говорить о необходимости еще большей активности, но период пандемии не прошел, как и связанные с ним ограничения. Мы подсчитали: на территории города проводится порядка 550 спортивных мероприятий с охватом 70 тысяч жителей Норильска. Это 50 процентов активного населения.

Мы находимся на территории комплекса "Айка" - лучшего в Арктике. 17 декабря прошлого года состоялось торжественное открытие этого объекта, который стал примером комплексного подхода к спортивной активности, потому что здесь проходят мероприятия и массового спорта, и профессионального. Комплекс стал домашней ареной нашей мини-футбольной команды "Норильский никель", которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Российской Федерации.

Наша деятельность распространяется не только на Норильск и Дудинку, но и на Мурманскую область. Там уже построены хоккейный корт, крытая спортивная площадка в Мончегорске, где идет и реконструкция спортивного комплекса "Гольфстрим".

Мы поддерживаем занятия спортом в регионах присутствия "Норникеля" и в самой компании. Корпоративный спорт - часть нашей внутренней культуры. Мы сами делаем то, к чему призываем. Здесь компании повезло, потому что президент "Норильского никеля" Владимир Олегович Потанин является главой попечительского совета "Ночной хоккейной лиги" и сам активно играет в хоккей.

В рамках сохранения и поддержки традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов компания оказывает поддержку развитию северного многоборья.

Наша цель заключается в том, чтобы ликвидировать арктическое неравенство в области спорта. Мы хотим, чтобы в арктической зоне предоставлялись спортивные услуги такого же качества, в том же количестве, по той же цене, что и на "большой земле". И с этой точки зрения мы делаем все возможное.

Я поддерживаю идею о государственно-частном партнерстве. Конечно, очень сложно и затратно строить большие спортивные объекты. Государственно-частное партнерство - это улица с двусторонним движением, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы государство вместе с нами развивало спорт в Арктике, в столь крупном, но жестком регионе. Поэтому наше предложение - необходимы меры государственной поддержки. Одна из таких мер, которую мы просили бы рассмотреть, применение налоговых каникул, например, по налогу на имущество в течение пяти лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Государственно-частное партнерство касается не только материальных вещей. Бизнес, со своей стороны, я уверен, поддержит инициативу создания в рамках Арктического совета структуры, которая бы отвечала за туризм и спорт. Это отвечает и интересам бизнеса, и национальным интересам Российской Федерации.

После совещания участники поделились с журналистами мнением об итогах встречи.

Игорь Левитин, помощник президента РФ:

- Мы договорились о том, что нужна более тесная координация как на международном уровне, так и в России. Ряд регионов имеет отношение к арктической зоне, и каждый проводит свои виды спорта, но у нас нет единого календаря…

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

- Задача исполнительной власти Российской Федерации - координация работы по развитию спорта и туризма в Арктике. Это первое. Второе: реализация механизмов государственно-частного партнерства, понимание ответственности создания спортивной инфраструктуры в арктической зоне, где, безусловно, есть свои особенности.

Андрей Грачев, вице-президент ГМК "Норильский Никель":

-За последние годы мы вложили порядка 8 миллиардов рублей в развитие корпоративного и городского спорта. Компания делает все возможное, чтобы корпоративный спорт сочетался с массовым и профессиональным. Спорткомплекс "Айка" демонстрирует комплексный подход к решению спортивных вопросов. Это идеальная арена для массового спорта и в то же время домашняя арена для профессиональной команды "Норильский никель" - обладателя Кубка России по мини-футболу. Нам особенно приятно, что тема о необходимости координации усилий государства и бизнеса по развитию арктического спорта впервые прозвучала именно в Норильске.