Из-за лопнувшей в Копенгагене канализационной трубы в Балтийское море с вечера понедельника выливалось по 700 тысяч литров нечистот каждый час. Во вторник стало известно, что авария устранена. Но осадок остался и у датчан, и у соседей-шведов. Особенно после того, как стало известно, что Дания годами сливала тысячи тонн экскрементов в пролив Эресунн.

Агентство AFP сообщило со ссылкой на датское министерство экологии, что с 2014 по 2018 годы в пролив, разделяющий Данию и Швецию и соединяющий Балтийское и Северное моря, из Копенгагена попало более 35 миллиардов литров неочищенных сточных вод, включая 11 000 тонн "органических веществ", а также 147 тонн фосфора и 840 тонн азота. И из муниципалитета Гентофте, расположенного к северу от столицы, - еще 10 миллиардов литров. Причина заключалась в том, что при сильном дожде неочищенные отходы переливались из канализации прямо в воду.

Эта новость "утекла" в СМИ в мае 2020 года, когда из-за протестов датских и шведских экологов в Копенгагене отказались от преднамеренного сброса в пролив 290 миллионов литров сточных вод. Сброс был запланирован в связи со строительством нового жилого района и новой системы канализации. Датские СМИ писали, что в этой связи Грета Тунберг задала риторический вопрос: "тот ли это Копенгаген, который утверждает, что будет климатически нейтральным к 2025 году". Строительство приостановили. И вот сточная система Копенгагена вновь не выдержала нагрузки. Предвосхищая возмущение шведов, датские СМИ освежили память соседей: Швеция ежегодно сбрасывает более восьми миллиардов литров сточных вод прямо в море. Шведский эксперт по окружающей среде Петер Сёрнгард признал, что это происходит из-за сильных дождей, которые могут затопить канализационную систему.