Банк России: ВВП достигнет "доковидного" уровня в середине года

Рост российской экономики во втором квартале 2021 года продолжится и достигнет в середине года "доковидного" уровня. Об этом говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"В ближайшие кварталы рост экономики в квартальном выражении с поправкой на сезонность будет постепенно замедляться до потенциального уровня. С учетом этой динамики ВВП может выйти на докризисный уровень уже в середине 2021 года", - отметили аналитики.

В материалах отмечается, что динамика различных индикаторов указывает на рост экономики во втором квартале.

По данным Росстата, в кризисном 2020 году российская экономика снизилась на 3,1% при изначальном прогнозе Минэкономразвития в 3,8%. Это было самое серьезное падение экономических показателей с 2009 года, когда ВВП просел из-за последствий мирового экономического кризиса на 7,8%.