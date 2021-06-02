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02.06.2021 17:24
Рубрика: Экономика

Банк России: ВВП достигнет "доковидного" уровня в середине года

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост российской экономики во втором квартале 2021 года продолжится и достигнет в середине года "доковидного" уровня. Об этом говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Фото: iStock
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы

"В ближайшие кварталы рост экономики в квартальном выражении с поправкой на сезонность будет постепенно замедляться до потенциального уровня. С учетом этой динамики ВВП может выйти на докризисный уровень уже в середине 2021 года", - отметили аналитики.

В материалах отмечается, что динамика различных индикаторов указывает на рост экономики во втором квартале.

По данным Росстата, в кризисном 2020 году российская экономика снизилась на 3,1% при изначальном прогнозе Минэкономразвития в 3,8%. Это было самое серьезное падение экономических показателей с 2009 года, когда ВВП просел из-за последствий мирового экономического кризиса на 7,8%.

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