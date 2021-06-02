В мире
02.06.2021 15:55
Текст: Александр Саможнев

БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Это решение является результатом длительной работы, сообщила начальник Госатомнадзора МЧС Беларуси Ольга Луговская.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
На БелАЭС завершился этап комплексного опробования первого энергоблока

"Начинается новая эпоха коммерческой эксплуатации БелАЭС", - цитирует Луговскую Sputnik Беларусь.

Коллегия МЧС приняла положительное решение о выдаче лицензии на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии. Это позволит приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока, уточнила специалист.

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