БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Это решение является результатом длительной работы, сообщила начальник Госатомнадзора МЧС Беларуси Ольга Луговская. На БелАЭС завершился этап комплексного опробования первого энергоблока "Начинается новая эпоха коммерческой эксплуатации БелАЭС", - цитирует Луговскую Sputnik Беларусь. Коллегия МЧС приняла положительное решение о выдаче лицензии на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии. Это позволит приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока, уточнила специалист.

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