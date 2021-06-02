Белорусский госуниверситет и Российский университет дружбы народов открывают совместную программу для студентов

Белорусский государственный университет и Российский университет дружбы народов открывают совместную магистратуру в области права. Соответствующий документ подписали руководители вузов Андрей Король и Олег Ястребов. Официальная церемония состоялась 25 мая в онлайн-формате. Прием документов на совместную магистратуру начнется уже в этом году.

Как рассказал "СОЮЗу" ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов, сегодня у университета более ста восьмидесяти совместных образовательных программ с различными зарубежными вузами. Это как включенное обучение, так и программы двойных дипломов.

- БГУ и РУДН соединяют экспертизу в юриспруденции и запускают совместную магистерскую программу "Гражданское право, семейное право, международное частное право". Программа подразумевает модульный график обучения. Студенты будут изучать часть модулей в БГУ, часть - в РУДН, - пояснил Олег Ястребов. - Защита выпускной квалификационной работы пройдет перед совместной комиссией двух университетов. Первый набор начнет обучение в сентябре. Среди студентов мы будем рады видеть не только юристов, но и бакалавров других направлений.

Обучение, практика и стажировки будут организованы на площадках сразу двух университетов

Ректор БГУ профессор Андрей Король в беседе с корреспондентом "СОЮЗа" отметил, что договор о создании совместной магистратуры в области права открывает новые перспективы сотрудничества и возможность для студентов получения двойных дипломов и опыта обучения в других университетах.

Как отмечают в БГУ, будущие магистранты изучат на повышенном уровне корпоративное, авторское, договорное, частное, патентное право, коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности, правовое регулирование международной торговли, частноправовое регулирование инвестиционной деятельности. Подготовка специалистов этого профиля пройдет при участии белорусских и российских преподавателей. Обучение, практика и стажировки будут организованы на площадках сразу двух университетов.

Возможность получить два диплома очень заманчива. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Тем временем

В этом году, впервые в истории межуниверситетского сотрудничества Союзного государства, два диплома о высшем образовании получат студенты первой российско-белорусской международной совместной магистерской программы "История белорусской диаспоры". Программа реализуется историческими факультетами МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ.

Как рассказала "СОЮЗу" заместитель декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель лаборатории истории диаспор и миграции Оксана Солопова, студенты под руководством двух научных руководителей - со стороны Московского университета и со стороны БГУ - подготовили блестящие работы, каждая из которых посвящена значимой научной проблеме.

- На основе собственных полевых исследований учащимися была изучена деятельность белорусов в Австрии, специфика их переселения в Калининградскую область, исследована деятельность белорусских национально-культурных общественных организаций в Карелии, - отметила Оксана Солопова. - За время учебы студенты получили уникальный набор знаний и компетенций - освоили теоретические основы диаспороведения, историю формирования и развития белорусской диаспоры на современном этапе, познакомились с лидерами и членами диаспоры. Опробовать свои силы, полученные знания и навыки ребята смогли сразу же в рамках практики - она проходила в Республиканском центре национальных культур Республики Беларусь, в Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России, в других профильных учреждениях.

По словам Оксаны Солоповой, магистерская программа у абитуриентов пользуется популярностью, поэтому летом 2020 года в рамках приемной кампании исторические факультеты осуществили очередной набор, ребята проучились уже год.

- Мы рады, что одним из нынешних студентов магистерской программы является выпускник бакалавриата исторического факультета, отделения истории международных отношений, на котором традиционно учатся одни из самых сильных студентов факультета. Это, безусловно, говорит о том, что молодые, горящие интересом к исторической науке студенты понимают важность изучения российско-белорусских отношений, истории белорусской диаспоры, - подчеркнула Оксана Солопова. - Ну а возможность получить сразу два диплома главных университетов Союзного государства только подогревает этот интерес, что предсказуемо.

В этом году университеты планируют набрать очередных студентов на совместную магистерскую программу.

- Белорусские коллеги выступили с предложением, которое мы с благодарностью и радостью поддержали, продлить действие магистерской программы еще на пять лет, - рассказала Оксана Солопова. - Конкурс на совместную магистерскую программу "История белорусской диаспоры" пройдет в рамках приемных кампаний исторического факультета МГУ и исторического факультета БГУ на общих условиях. О датах проведения вступительных испытаний и форме их проведения можно будет найти информацию на официальных сайтах исторических факультетов. Там она будет самая полная и объективная. К сожалению, в связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции приемная кампания будет проводиться в режиме онлайн. Что грустно, но это только расширяет список желающих поступить к нам в магистратуру.

Как отметила Оксана Солопова, исторические факультеты МГУ и БГУ уже много лет вносят активный и деятельный общий вклад в развитие образовательного пространства Союзного государства, регулярно проводят конференции, научные форумы, инициировали ежегодный конкурс студенческих научных работ по истории "Общий путь к Великой Победе", готовят совместные публикации. Все это укрепило взаимопонимание историков России и Беларуси.

В этом году истфаки МГУ и БГУ планируют набрать очередных студентов на совместную магистерскую программу

Напомним, что многие годы на истфаке МГУ ведется подготовка студентов по учебно-научному направлению "История Беларуси", с 2004 года осуществляется преподавание белорусского языка. В 2015 году на истфаке МГУ открылась Лаборатория истории диаспор и магистерская программа "История диаспор и миграций", благодаря чему отдельным направлением работы стало изучение белорусской диаспоры при активном сотрудничестве с БГУ.

А между тем с нынешнего года белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как было прежде, но и по итогам Центрального тестирования. Новые правила будут действовать в отношении бакалавриата, специалитета и магистратуры. При поступлении белорусским абитуриентам достаточно будет лишь предъявить сертификат с успешными результатами ЦТ. Однако за учебными заведениями России остается право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований для белорусских абитуриентов.