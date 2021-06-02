Год 2020-й стал отправной точкой развития российского рынка устойчивого финансирования.

Впервые были выпущены бессрочные "зеленые" облигации, "социальные" и евробонды, а также "зеленые" облигации по новым, более жестким правилам. По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2020 и 2021 годах в общей сложности состоялось девять новых выпусков облигаций, верифицированных в соответствии с принципами ICMA (Международная ассоциация рынков капитала, разработавшая принципы "зеленых", "социальных" облигаций), методическими рекомендациями ВЭБ.РФ и измененными правилами листинга Московской биржи на сумму 134 миллиарда рублей.

Сектор устойчивого развития Московской биржи был создан в 2019 году - для финансирования проектов в области защиты окружающей среды и других социально значимых. Были выпущены новые правила листинга, эмитенты "зеленых" и "социальных" облигаций должны соответствовать международным принципам и стандартам нефинансовой отчетности и др.

Интеграцией ESG-принципов (экологических, социальных и корпоративного управления) в российскую регуляторную среду занимается Банк России. В положение регулятора "О стандартах эмиссии ценных бумаг" включены нормы, устанавливающие особенности эмиссии "зеленых" и "социальных" облигаций, в том числе дополнительные требования к решению о выпуске и к программе "зеленых" облигаций. С 1 октября этого года устанавливаются особенности раскрытия информации эмитентами, которые идентифицируют выпуск облигаций как "зеленые" и "социальные" облигации, в проспекте ценных бумаг и отчете эмитента.

В Банке России функционирует Экспертный совет по рынку долгосрочных инвестиций, при котором сформирована рабочая группа по вопросам ответственного финансирования (ESG-finance). Как отмечал в интервью агентству "Блумберг" первый зампред Банка России Сергей Швецов, планируется, что к концу года рабочая группа завершит создание системы верификации инструментов финансирования устойчивого развития.

Сектор устойчивого развития Московской биржи создан для финансирования проектов в области защиты окружающей среды и других социально значимых

- Мы видим, что регулятор уже очень активно вовлечен в обсуждение мер поддержки, разработку инструментов и рекомендаций для развития "зеленого" финансового рынка, поэтому участники рынка должны быть на шаг впереди, чтобы подготовиться к мерам регулятора по "озеленению" финансовой системы, - отметила начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина. - При этом меры стимулирования могут потенциально быть внедрены не только в виде "бонусов" за ответственное ведение бизнеса, но и в виде ограничений или дополнительных требований в отношении "коричневых" бизнесов.

Несмотря на бум 2020 года, Россия с точки зрения устойчивого финансирования пока выглядит отстающей по сравнению с мировыми лидерами, отмечают в "Эксперт РА". На сегодня российский рынок составляет всего 2 миллиарда долларов, тогда как международный перевалил отметку в 1 триллион долларов. По целевому использованию лидером на российском устойчивом рынке является чистый транспорт (76 процентов), а также расширение социально-экономических возможностей населения (15 процентов). В то время как в структуре зарубежных размещений 2020 года целевое использование крайне разнообразно: 15 процентов пришлось на возобновляемые источники энергии, 12 процентов - на зеленые здания, по 10 процентов - на доступ к базовой инфраструктуре и чистый транспорт, 9 процентов - на расходы на борьбу с COVID-19 и прочее.

К концу года рабочая группа завершит создание системы верификации инструментов финансирования устойчивого развития

Проведенный "Эксперт РА" опрос показал, что среди реального сектора наиболее продвинутыми с точки зрения ESG остаются крупнейшие компании-экспортеры, которые финансируются на западных рынках. У них есть утвержденные стратегии устойчивого развития, экологическая политика и политика корпоративной социальной ответственности, а также рейтинги ESG от разных агентств и верификаторов. Однако подавляющее большинство, к которому не предъявляются иностранные требования, продолжает не воспринимать ESG-принципы всерьез. Пока только 4 процента компаний ввели в свою повестку утверждение этой стратегии.

Вместе с тем треть крупнейших банков уже внедрили в кредитный процесс ESG-оценку заемщиков, еще 20 процентов планируют. Финансовые институты также применяют ESG-подход к выбору инструментов в инвестиционном процессе. Доля среди крупнейших банков, у которых будут утверждены показатели эффективности на инвестиции в устойчивые инструменты, к концу года достигнет 40 процентов. Это создаст дополнительный спрос на "зеленые" и "социальные" облигации на финансовом рынке, прогнозируют аналитики.

Среди положительных экономических эффектов - доступ к более дешевому фондированию и к международным инвесторам

- Внедрение ESG-практик в деятельность финансовых организаций точно долгосрочный тренд, особенно для России, - полагает директор практики услуг по корпоративному управлению и устойчивому развитию PwC в России Елена Дубовицкая. - Объем кредитов промышленных предприятий достигает 40 процентов (по данным S&P), соответственно риски банковской системы, связанные с переходом к низкоуглеродной экономике и изменением климата, растут. Опять же по данным S&P, 7 процентов российских банков уже применяют ESG-критерии в своей деятельности. В свою очередь, 67 процентов банков активно готовятся к переходу на модель, учитывающую критерии устойчивого развития компаний.

3 триллиона рублей составит потенциал внедрения "зеленых" технологий в России к 2023 году

По словам эксперта, в 2013 году к международной инициативе ООН в области ответственного финансирования UNEP FI присоединился ВЭБ, а за период 2019-2021 - сразу четыре банка ("Тинькофф", "Совкомбанк", Сбер и "Центринвест").

Банкиры отмечают и экономический, и имиджевый эффект от внедрения ESG-практик. Среди положительных экономических эффектов - доступ к более дешевому фондированию, расширение доступа к международным инвесторам, расширение клиентской базы, повышение эффективности деятельности. "Первый среди российских банков ESG-linked кредит, который мы привлекли от немецкого банка LBBW, был привлечен по более низкой ставке, чем классический инструмент от того же самого банка. При условии нашего материального прогресса, отраженного в повышении ESG-рейтинга, ставка по кредиту будет еще снижена", - рассказала Елена Финашина.

Эксперт привела оценку Минэкономразвития России, согласно которой потенциал внедрения "зеленых" технологий в России до 2023 года составляет 3 триллиона рублей. "Возможности по модернизации предприятий, внедрению новых более экологичных технологий в России очень велики, и банки, как кровеносная система экономики, должны активно участвовать во внедрении "зеленой" повестки в России", - заключила Финашина.