Конституция Германии прямо допускает принудительный труд заключенных, а закон об исправительных учреждениях уточняет, что он должен "соответствовать их физическим способностям". Как отмечает портал tatort-zukunft.org, такая практика, призванная способствовать социализации нарушителей закона, есть почти во всех немецких землях, кроме Рейнланд-Пфальца и Бранденбурга.

Немецкие заключенные не только обслуживают внутренние потребности мест отбывания наказания, например, пекут хлеб или ухаживают за садом, но и производят товары на "внешний" рынок. "На территории тюрьмы в Кельне действуют столярная, слесарная и швейная мастерские. Команда уборщиков помещений работает и за пределами тюремных стен - разумеется, под надзором. Кроме того, у нас ведется профессиональное обучение каменщиков, мастера производят домашнюю утварь ручной работы", - рассказал в интервью Deutsche Welle специалист в сфере трудоустройства и досуга Вольфганг Бёзель. Тюремная продукция нередко продается через интернет-магазины и пользуется большим спросом. В немецких СМИ попадались сообщения о том, что заключенные даже шьют мантии для судей и делают мебель в офисы федеральных чиновников.

Радиостанция Deutschland-funk опубликовала список 80 компаний, которые в последние годы давали заказы тюрьмам. Выяснилось, что труд заключенных официально используют такие автогиганты, как BMW, Volkswagen и Mercedes Benz, производители бытовой техники премиум-класса Miele и электротехники Brennenstuhl и Siemens, фирма канцтоваров Edding и многие другие. При этом заказчики могут заметно экономить на зарплатах, ведь принудительный труд в ФРГ оценивается не по рыночным меркам, поскольку считается не наемным трудом, а "подготовкой к жизни на свободе", пишет tatort-zukunft.org. С тюремного жалованья не идут пенсионные отчисления. Если для свободных граждан в Германии предусмотрена минимальная заработная плата 9,35 евро в час, то почасовая зарплата заключенных составляет в среднем от 1 до 3 евро. Так, в Берлине они могут заработать от 10,32 до 17,20 евро в сутки. При этом исправительные учреждения ежегодно приносят государству прибыль. Только у 13 тюрем в Нижней Саксонии совокупный годовой оборот составляет около 19 миллионов евро, заключает Deutsche Welle.