Большинство граждан Германии готово привиться вакциной "Спутник V"

Сотрудничество с Россией в борьбе с пандемией коронавируса воспринимается в Германии очень позитивно. В общей сложности 60 процентов опрошенных воспользовались бы российской вакциной "Спутник V", если бы у них была такая возможность. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa, подготовленного по заказу Восточного комитета немецкой экономики.

При этом положительное отношение к российской вакцине высказали на востоке страны 71 процент респондентов, в Западной Германии тоже есть твердое большинство - 58 процентов.

Исследование Forsa проводилось в период с 29 апреля по 10 мая. Был опрошен 1 001 немец старше 18 лет. В своем большинстве граждане высказались за расширение взаимодействия с Россией в различных областях.