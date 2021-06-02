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02.06.2021 19:42
Рубрика: В мире

Британский фотограф заявил в ООН, что не видел российских солдат в Донбассе

Текст: Диана Ковалева

Британский фотограф Дин О'Брайен, который освещал конфликт в Донбассе, рассказал, что ни разу не видел там российских солдат, несмотря на все заявления Запада.

Фото: Денис Петров \ РИА Новости
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"На Западе твердят одно и то же - русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат на востоке Украины не было", - сказал фотограф в ходе выступления на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

По его словам, ни одно западное СМИ не хочет говорить правду о том, что происходит в Донбассе. В частности, о том, что дома мирных жителей подвергаются артиллерийским обстрелам, а гражданские "находятся в перекрестье прицелов снайперов". О"Брайен назвал такую ситуацию возмутительной и заявил, что хочет вернуться на восток Украины, так как "эта проблема должна быть поднята и освещена".

Напомним, сейчас проходит неформальная встреча Совбеза ООН по теме "Обстоятельства "майдана" и его последствия для Донбасса". Российская сторона, инициировавшая заседание, пригласила для участия в нем свидетелей "майдана" и последовавшего за ним конфликта на востоке Украины.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Обстановка на востоке Украины

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