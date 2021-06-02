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02.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Будет ли курс рубля укрепляться к доллару

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Российский рубль снижался во вторник к доллару и евро. Это было малозаметное ослабление к доллару и возвращение к 90 за евро. Но важно, что внешние обстоятельства попросту требовали настоящего прорыва для российской валюты. По крайней мере против американской валюты.

Фото: iStock
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Этого прорыва не случилось, и далее стоит рассмотреть частный на финансовых рынках сценарий "что не растёт, то падает".

Действительно, если 2,5-процентный скачок нефти, сильный спрос на рисковые активы на финансовых рынках - не достаточный фактор для усиления оптимизма по рублю, то что тогда ему нужно?

Рискнём предположить, что трейдеры на валютном рынке не спешат распродавать доллар, выводя его в новый торговый диапазон. Индекс доллара к корзине из шести наиболее популярных мировых валют последние две недели курсирует у отметки 90 - вблизи минимумов этого года. Важности этому уровню добавляет тот факт, что в этой же области индекс доллара останавливал своё отступление в начале 2018 года.

Остановка у значимых уровней - это признак важности текущего уровня. Тем сильней обещает оказаться движение от этой отметки.

Покупки доллара на спаде поддерживают настроения рынков, что за тем резким улучшением в макроэкономике, что мы видим сейчас, совсем скоро последует ужесточение монетарной политики. И это будет удар для рынков, которым придется учиться жить без костылей монетарной политики.

Мы же пока исходим из того, что наиболее горячие точки в экономике США сосредоточены на логистических проблемах из-за пандемии и неравномерности спроса и предложения. Эти вещи ФРС просто обязана просмотреть насквозь.

Фото: istock
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Для нас это означает, что в американском центробанке хотя и не будут отрицать перегретость отдельных секторов экономики и рынков, не будут спешить со сворачиванием стимулов. Скорей всего, ФРС США захочет сперва увидеть работу экономики без локдауна и логистических пробок. Само по себе это уже собьет накал страстей вокруг инфляции. Но на это потребуется еще несколько месяцев.

Еще один немаловажный фактор - бюджет США. Сейчас на обсуждении 6-триллионный бюджет на следующий год (начинается в октябре 2021). Если он будет принят в столь широком виде, от ФРС явно потребуется оставаться крупным и методичным покупателем национальных гособлигаций, чтобы поддерживать низкими процентные ставки и стоимость фондирования для правительства.

В этих условиях нельзя исключать спекулятивных и краткосрочных всплесков интереса к доллару, но это лишь кочки на пути вниз. Трейдеры с рублём сейчас занимают выжидательную позицию, в то время как в отдельных валютах (канадский доллар, китайский юань, фунт) обновляются многолетние максимумы. Причиной тут мы видим осторожность рынков относительно России, и желание получить явный сигнал извне, а вовсе не какую-то скрытую слабость рубля. Как говорится, русские долго запрягают.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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