Чемезов назвал точные суммы долгов ОАК и "Уралвагонзавода" перед банками

Две крупнейшие оборонно-промышленные компании, вошедшие структурно в "Ростех", удалось финансово стабилизировать. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Среди наших компаний самый большой объем долгов перед банками у ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - прим. "РГ") и "Уралвагонзавода" (ведущее российское предприятие по производству танков и другой бронетехники для нужд Минобороны РФ - прим. "РГ"). Это две компании, которые мы получили в тяжелом состоянии, но нормализовали их работу. Есть хорошие результаты - например, банковские долги ОАК превышали 600 млрд рублей, а сегодня осталось 327 млрд. То есть минус 46%", - рассказал Чемезов.

Он уточнил, что часть средств для погашения долга была получена из бюджета, часть - "погасили своими деньгами". "Из того, что осталось, примерно половина - это уже реструктуризированные на хороших условиях кредиты на длительный срок под 2-3% годовых", - уточнил глава "Ростеха".

Что касается "Уралвагонзавода", то предприятие, по словам Чемезова, "практически вышло на уровень собственной окупаемости". "Те кредиты, которые у них остались, покрывают за счет собственных средств. Все проблемное закрыто. Сейчас у них долги по кредитам - порядка 87 млрд руб. На момент передачи в "Ростех" было несоизмеримо больше, конечно. Помогли им выправить ситуацию", - отметил гендиректор госкорпорации.