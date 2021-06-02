Читатели делают выбор: почтовый ящик или постамат

Установить в российских домах постаматы вместо почтовых ящиков задумала "Почта России". Изменение привычного формата позволит отправлять не только письма, но и посылки. С помощью постаматов жители смогут получать различные товары, им не придется ждать курьеров к определенному времени. Мы спросили наших читателей: "А вам для чего нужен почтовый ящик?"

Марина Залужная, и.о. директора Рогачевского музея Народной славы:

- Мы выписываем корреспонденцию, детские журналы. И от организаций письма приходят. А некоторые жильцы, особенно в частном секторе, используют почтовые ящики и как элемент декора - заказывают необычные по дизайну, проявляют так свою фантазию. Но вешают их не только для красоты - люди по-прежнему ими пользуются.

Сергей Филатов, председатель Пермской ассоциации частных музеев:

- Почтовый ящик в подъезде мне обязательно нужен. Я много лет коллекционирую открытки и потому веду обширную переписку со многими адресатами, часто получаю извещения о прибывших посылках и бандеролях. Ну и, кроме этого, в почтовый ящик кладут квитанции о коммунальных платежах и, конечно, приглашения на различные выборы. Так что без почтового ящика даже в наше время царства интернета не обойтись.

Ксения Радкевич, преподаватель Белорусской государственной академии связи:

- Используем почтовый ящик, чтобы дети знали, что такое почта, как она работает. Выписываем им газеты и журналы. Старший сам достает их из почтового ящика, открывает его ключиком. К сожалению, нередко там накапливается куча рекламного мусора. Но мы и ему находим применение - младшая дочка забирает яркие листовки себе, играет с ними. А идея "Почты России", на мой взгляд, отличная. Я тоже периодически заказывала товары с почтовой пересылкой. И чтобы их забрать, приходилось отстаивать очередь.

Владимир Трахтенберг, пенсионер, Минск:

- Я газету получаю, письма и открытки тоже приходят. На День Победы, например, получил 15 поздравлений. Обычно заглядываю в почтовый ящик два раза в неделю. А раньше была такая переписка, что чуть ли не каждый день и я отсылал письма, и мне приходили. Теперь чаще пользуюсь электронной почтой.

Любовь Макарова, пенсионерка:

- Приятное в почтовом ящике оказывается крайне редко: в основном счета за квартплату, рекламные листовки, изредка - бесплатная газета. Еще реже - письмо от друзей, мы уже давно общаемся в интернете. Но вот как раз ради такой редкой удачи я и заглядываю в почтовый ящик каждый день.

Марина Старбых, Тольятти:

- Почтовые ящики в нашем доме не пустуют, они постоянно забиты рекламными буклетами и бесплатными газетками, которые уборщице приходится пачками оправлять в бак для макулатуры. Это - лишний труд. К тому же эти бумаги иногда поджигают хулиганы у подъезда. Но сами же почтовые ящики, хотя они и меньше востребованы, чем вчера, - даже штрафы и налоги все больше приходят онлайн, я бы сохранила. Среди моих соседей немало тех, кто выписывает периодику, ТСЖ раскладывает в них квитанции за коммуналку. Возвращается традиция бумажных открыток, многие стали делать даже рукотворные и присылать друг другу. И вообще, почтовый ящик - некий символ дома, "значит, в нем живут".

Нияз Гараев, руководитель строительной компании, Казань:

- В почтовом ящике я оставляю ключи для детей, если забыл отдать им утром. А по прямому назначению давно не использую. Туда складывают какую-то рекламу, ну и счета-фактуры ЖКХ, которые, по сути, уже превратились в архаизм. Коммунальные услуги я давно оплачиваю в формате онлайн.

Анастасия Елисеева, директор школы, Воронеж:

- Почтовый ящик почти не нужен, но карантин напомнил о нем. У меня есть друг в Германии, и вот он иногда пишет мне письма, длинные, о путешествиях. Они греют как привет из прошлого. Зимой, когда друг не смог нормально отпраздновать рождество с семьей и грустил, я сделала ему открытку и написала письмо. Он был очень рад. А его ответ пришел в трудный для меня час и тоже очень ободрил. У детей тоже есть друзья, с которыми они переписываются по почте. Так что почтовый ящик стал символом дружбы для нас, редкой, у которой есть время сходить за ручкой и даже цветным карандашом и написать не по делу, от сердца к сердцу, так сказать.