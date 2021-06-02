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02.06.2021 15:52
Рубрика: Власть

"Единая Россия" опубликовала проект списка кандидатов партии в Думу по итогам праймериз

Текст: Айсель Герейханова
"Единая Россия" опубликовала полный список победителей праймериз. Они будут предложены съезду партии для выдвижения на выборы в Госдуму.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Среди победителей есть как действующие депутаты и политики, так и новые лица - волонтеры, общественники, телеведущие, врачи, певцы.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Много новых ярких лиц: "Единая Россия" подвела итоги праймериз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов, первый вице-спикер Александр Жуков, вице-спикер Ирина Яровая возглавили региональные группы проекта списка кандидатов в Госдуму по федеральному избирательному округу. Отметим, что Володин, Яровая и Неверов также одержали победу в своих одномандатных округах.

Кроме того, вице-спикеры Петр Толстой, Ольга Тимофеева, Алексей Гордеев стали предварительными "одномандатниками" от ЕР в Госдуму. Первый замглавы фракции "ЕР" Андрей Исаев, исходя из праймериз, пойдет на выборы в Госдуму в Удмуртии, а депутат Госдумы, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко - в Воронежской области .

Среди предварительных кандидатов много и руководителей комитетов Госдумы: Александр Хинштейн (комитет по информационной политике), Павел Завальный (комитет по энергетике), Ольга Савастьянова (комитет по регламенту), Владимир Бурматов (комитет по экологии) , Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам). В тройку лидеров в списке по Свердловской области вошел и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Брянская область представлена депутатом Николаем Валуевым, Подольский одномандатный избирательный округ - Вячеславом Фетисовым, Заволжский одномандатный избирательный округ Тверской области - экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым, Южный одномандатный избирательный округ Санкт-Петербурга - Виталием Милоновым. Первая в мире женщина-космонавт, сейчас - депутат Госдумы Валентина Терешкова возглавила список по Ярославской области.

Список по Москве возглавили главврач городской больницы Марьяна Лысенко, вице-спикер ГД Петр Толстой и депутат ГД Владимир Ресин.

В праймериз "Единой России" приняли участие почти 12 млн человек

Медийные лица отмечаются в Одинцовском одномандатном избирательном округе - там выиграл певец Денис Майданов и в Кунцевском одномандатном избирательном округе Москвы, где одержал победу телеведущий Евгений Попов.

Кроме того, на выборах в Госдуму от Кировской области предварительным кандидатом стала член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

В этом году в "Единой России" заявляли, что при проведении праймериз сделали ставки на волонтеров и общественников. В итоге предварительное голосование выиграли председатель движения "Совет матерей России" Татьяна Буцкая (Москва), глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич (Воронежская область), руководитель российских студотрядов Михаил Киселев (Томская область), ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область) и другие яркие общественники. Многие из них - участники движения #Мы вместе.

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