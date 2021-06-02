Депутаты формируют летнюю повестку

4 июня в Суздале Владимирской области состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. К участию в работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерства образования Беларуси, министерства науки и высшего образования РФ...

Парламентарии обсудят перспективы создания и реализации совместных программ и мероприятий в социальной сфере, проведение которых будет финансироваться из бюджета Союзного государства в 2022 году. Также планируется рассмотреть ход работы по исполнению бюджета Союзного государства в 2021 году.

Депутаты подведут также итоги и утвердят рекомендации 63-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства (тема: "Историко-патриотический туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного государства"). Заседание состоялось в замковом комплексе "Мир" в Гродненской области Беларуси.

- Объем работы большой, - отметила председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, сенатор Российской Федерации Елена Афанасьева. - С развитием новых технологий появился широкий простор для творчества - имею в виду все, что связано с социальными сетями, интернет-площадками. И в рамках Союзного государства мы реализуем несколько знаковых проектов, таких как кадетская смена "За честь Отчизны", фестиваль "Творчество юных". Есть и совместные мероприятия молодежи России и Беларуси. Нужно развивать сотрудничество регионов в этой сфере, трансграничные историко-патриотические туристические маршруты для детей и юношества.

Нужно активнее развивать трансграничные историко-патриотические маршруты для детей и юношества

- Надо предложить нашим семьям рассказывать детям о патриотах, о том, что было в годы войны, - поделилась мнением Людмила Макарина-Кибак, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. - И конечно, в России и Беларуси должны разрабатываться соответствующие туристические маршруты, надо их объединить и водить по ним детей, начиная со школьного возраста. Это важно - показывать ребенку родину. И молодые семьи реагируют очень правильно. Сужу по своим детям, внукам. Им интересны наши памятники, исторические места...

Дословно

Владимир Жевняк, замруководителя представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске:

- Историко-патриотический туризм позволяет проникнуться гордостью за страну, сформировать правдивую память о тех событиях. Под эгидой Союзного государства проводится много соответствующих мероприятий со школьниками и студентами, но в прошлом году из-за пандемии они не состоялись. Планируем их на осень.