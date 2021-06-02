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02.06.2021 21:27
Рубрика: Культура

Дети известных артистов вышли на одну сцену со знаменитыми родителями

Текст: Мария Шепталова
Уникальный концерт, собравший на одной сцене талантливых детей и их знаменитых родителей, прошел в День защиты детей на сцене театра "Школа современной пьесы". Проект "Артистические династии" придумали художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз и директор и художественный руководитель Международной детской филармонии Лада Меркулова.
Фото: предоставлены Международной детской филармонией Фото: предоставлены Международной детской филармонией
Фото: предоставлены Международной детской филармонией

"Так много талантливых продолжателей артистических династий, и как было бы интересно познакомить публику хотя бы с некоторыми из них. Уверена, такое совместное выступление юных звезд и признанных мастеров сцены будет интересно и самим участникам, и зрителям", - объясняет Лада Меркулова.

Фото: РИА Новости
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В свою очередь Иосиф Райхельгауз предложил взрослым честно ответить на вопрос: от чего мы защищаем наших детей? "Прежде всего, от самих себя, от взрослых. От нашего странного времени, очень сложного для детей. С одной стороны, пандемия, самоизоляция, карантин, а с другой - цифровизация и дистанционное обучение. Все вместе ведет к тому, что наши дети лишаются возможности общения, живых выступлений, участия в концертах, конкурсах. Их переводят в видеоформаты и онлайн трансляции, а это очень вредно для детей, - размышляет он.

Выход, по его мнению, может быть только один - живые виды искусства, когда есть "живой" контакт артиста со зрителями. Особенно ценно, когда на сцену выходят юные музыканты, артисты, художники, композиторы и чувствуют, что они нужны зрителям. В этом наше будущее, уверен Райхельгауз.

За будущее отечественной сцены можно быть спокойными. У мастеров подрастают достойные продолжатели семейных творческих традиций. На одной сцене выступили Ксения и Грант Башмет, джазовая певица Мариам Мерабова и её дети Софья, Ирма и Георгий, артист театра "Школа современной пьесы" Евгений Козлов и его сын Арсений, трубачи Шамиль и Ильяс Невретдинов. Выступил и семейный инструментальный ансамбль: на ударных - юный Женя Носенко, за пианино - Маша Носенко и артисты оркестра Большого театра дедушка Вадим Носенко и папа Кирилл Носенко. Дело известного композитора Алексея Шелыгина продолжила его внучка, композитор и пианистка Варвара Шелыгина.

Культура Музыка

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