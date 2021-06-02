Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что технологически приставы готовы к внедрению искусственного интеллекта. Для подключения роботов, которые бы снимали, скажем, ограничения на выезд за рубеж, нужны только изменения в законе.

"На сегодняшний день государственная информационная система АИС ФССП России готова для внедрения механизма, обеспечивающего принятие процессуальных решений в автоматическом режиме, - заявила она. - Это касается безусловных решений в случаях, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя. В частности, речь идет об отмене установленных для должника ограничений, когда имеется соответствующая информация в ГИС ГМП об исполнении должником требований исполнительного документа".

Иными словами, как только должник расплатится, в дело вступит автоматика и снимет запреты.

По последним данным, сейчас в списках невыездных находятся более 5 миллионов россиян. Почти пятая часть из них приходится на три региона - Краснодарский край, Башкирию и Москву. Десятая часть всех невыездных - алиментщики, таких 507 тысяч. Обновление статистики по невыездным всегда вызывает резонанс.

В каждом туристе, похоже, сидит бессознательный страх, что на границе его остановят. За реальные или мнимые долги.

Решить проблему прямо в аэропорту практически невозможно, потому что на снятие запрета в любом случае требуется время. Моментально все сделать не получится. В дело вмешивается человеческий фактор: живой человек, наделенный полномочиями, должен увидеть в системе платежей, что долг погашен. Затем он вынесет постановление об отмене ограничения и отправит документ в Пограничную службу ФСБ. Если человек на минуту отойдет от компьютера, скажем, чтобы перекусить, должнику придется ждать. А самолет ждать не будет.

По последним данным, в списках невыездных числились более 5 миллионов граждан. Моментально снять запрет сегодня невозможно

Поэтому эксперты рекомендуют перед дальней дорогой обязательно проверять себя по спискам невыездных. Сегодня это можно сделать за несколько секунд на портале госуслуг - в рамках суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".

"Удалось создать цифровой набор услуг для граждан и бизнеса - сервисы информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления, - рассказала первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова. - Обеспечено получение сторонами исполнительного производства в режиме онлайн информации о ходе исполнительного производства. Более 80% запросов исполняется менее чем за 3 секунды.

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос содержит причину и сумму задолженности, действия судебных приставов по исполнительному производству, в том числе различного рода ограничения".

По ее словам, сервис стал самым скоростным на портале госуслуг и одним из самых популярных - около 30 тысячи запросов в сутки. Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 2 миллионов.

Сейчас ведомство готово сделать следующий шаг: подключить программы искусственного интеллекта, которые бы снимали с человека ограничения сразу после расплаты. Ведь по сути это механическая операция.

"Автоматическое принятие решений позволит оперативно формировать постановления службы и направлять их сторонам исполнительного производства", - подчеркнула Ольга Помигалова.