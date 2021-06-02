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02.06.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Заплати - и лети

Судебные приставы готовы к запуску робота, за минуты исключающего человека из списка невыездных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что технологически приставы готовы к внедрению искусственного интеллекта. Для подключения роботов, которые бы снимали, скажем, ограничения на выезд за рубеж, нужны только изменения в законе.
Сегодня приставы вынуждены выполнять массу механической работы. Искусственный интеллект освободит их. Фото: Сергей Михеев/РГ Сегодня приставы вынуждены выполнять массу механической работы. Искусственный интеллект освободит их. Фото: Сергей Михеев/РГ
Сегодня приставы вынуждены выполнять массу механической работы. Искусственный интеллект освободит их. Фото: Сергей Михеев/РГ

"На сегодняшний день государственная информационная система АИС ФССП России готова для внедрения механизма, обеспечивающего принятие процессуальных решений в автоматическом режиме, - заявила она. - Это касается безусловных решений в случаях, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя. В частности, речь идет об отмене установленных для должника ограничений, когда имеется соответствующая информация в ГИС ГМП об исполнении должником требований исполнительного документа".

Фото: Александр Корольков
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Иными словами, как только должник расплатится, в дело вступит автоматика и снимет запреты.

По последним данным, сейчас в списках невыездных находятся более 5 миллионов россиян. Почти пятая часть из них приходится на три региона - Краснодарский край, Башкирию и Москву. Десятая часть всех невыездных - алиментщики, таких 507 тысяч. Обновление статистики по невыездным всегда вызывает резонанс.

В каждом туристе, похоже, сидит бессознательный страх, что на границе его остановят. За реальные или мнимые долги.

Решить проблему прямо в аэропорту практически невозможно, потому что на снятие запрета в любом случае требуется время. Моментально все сделать не получится. В дело вмешивается человеческий фактор: живой человек, наделенный полномочиями, должен увидеть в системе платежей, что долг погашен. Затем он вынесет постановление об отмене ограничения и отправит документ в Пограничную службу ФСБ. Если человек на минуту отойдет от компьютера, скажем, чтобы перекусить, должнику придется ждать. А самолет ждать не будет.

По последним данным, в списках невыездных числились более 5 миллионов граждан. Моментально снять запрет сегодня невозможно

Поэтому эксперты рекомендуют перед дальней дорогой обязательно проверять себя по спискам невыездных. Сегодня это можно сделать за несколько секунд на портале госуслуг - в рамках суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".

"Удалось создать цифровой набор услуг для граждан и бизнеса - сервисы информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления, - рассказала первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова. - Обеспечено получение сторонами исполнительного производства в режиме онлайн информации о ходе исполнительного производства. Более 80% запросов исполняется менее чем за 3 секунды.

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос содержит причину и сумму задолженности, действия судебных приставов по исполнительному производству, в том числе различного рода ограничения".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По ее словам, сервис стал самым скоростным на портале госуслуг и одним из самых популярных - около 30 тысячи запросов в сутки. Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 2 миллионов.

Сейчас ведомство готово сделать следующий шаг: подключить программы искусственного интеллекта, которые бы снимали с человека ограничения сразу после расплаты. Ведь по сути это механическая операция.

"Автоматическое принятие решений позволит оперативно формировать постановления службы и направлять их сторонам исполнительного производства", - подчеркнула Ольга Помигалова.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Судебная система Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов

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