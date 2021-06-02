В турецком городе Айзаной обнаружен древний символ мегаполиса

В Турции археологи, проводящие очередной сезон раскопок в древнем городе Айзаной, впервые обнаружили ворота городской агоры.

Как сообщает Daily Sabah, неожиданное открытие сделали археологи при проведении раскопок в городе Айзаной, который, как считается, был основан около 5000 лет назад. Он расположен на территории Турции, в провинции Кютахья.

До последнего времени считалось, что это был относительно небольшой город. Однако в последние месяцы археологи совершили несколько открытий, доказывающих, что это был самый настоящий мегаполис своего времени.

В частности, команда исследователей раскопала ворота городской агоры, которые располагались примерно в 100 метрах от раскопанного ранее монументального храма Зевса.

По словам губернатора провинции Кютахья Али Челика, обнаружение ворот агоры уже само по себе означает, что древний город получит статус мегаполиса. Ведь агора - это центральное общественное пространство в древнегреческих городах-государствах. Буквально это означало "место сбора".

Агора была центром спортивной, артистической, деловой, социальной, духовной и политической жизни города-государства. Наличие такого объекта в Айзаное говорит о том, что в эллинистический и римский периоды этот город играл важную роль в жизни всего региона.

Регулярные раскопки здесь ведутся с 1970 года. Ранее был раскопан огромный амфитеатр на 15 тысяч зрителей, стадион, копия римского Колизея, на 13,5 тысячи зрителей, два комплекса римских бань, древнейшая в мире "фондовая биржа", храм Зевса, улица с колоннами и пять мостов, два из которых до сих пор стоят над ручьем Коджай. Все это тоже говорит в пользу теории о том, что Айзаной является, по сути, забытым мегаполисом.

Отметим, что этот город уже включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако порядка 80 процентов его территории все еще остается под землей. Оценить масштабы города ученым пока удалось только с помощью радарного сканирования.

Айзаной, история основания которого восходит к 3000 году до нашей эры, был столицей народа айзанитис, жившего в древней Фригии. В эллинистический период регион поочередно подчинялся Пергаму и Вифинии, а в 133 году до нашей эры перешел под римское правление.