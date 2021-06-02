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02.06.2021 14:18
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как снизить себестоимость полетов в отдаленные поселки

Текст: Евгений Гайва

Себестоимость полетов в отдаленные поселки снизиться после сокращения расходов на обслуживание малых аэродромов. Для этого более сорока аэродромов в России переводят в разряд посадочных площадок, рассказал руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Практика перевода малых аэродромов с низкой интенсивностью полетов в статус посадочной площадки существует уже достаточно давно. Это позволяет существенно снизить расходы на содержание аэродрома", - сказал он. При этом, снижение издержек на содержание аэродрома позволит снизить и себестоимость полетов, отметил Гусаров. "Такое решение давно назрело, оно прагматично, экономически обосновано, позволяет сохранить авиационную инфраструктуру и ее функцию", - добавил эксперт.

Как пояснил Гусаров, для объекта "аэродром гражданской авиации" действуют достаточно жесткие требования по обеспечению наличия и содержания ряда объектов инфраструктуры, которые для небольшого аэродрома избыточны. Например, требуется охранять периметр аэродрома. Статус "посадочная площадка" снимает многие подобные требования и позволяет содержать аэродром даже при малом количестве полетов и низких доходах.

При этом, аэродром - посадочная площадка продолжает функционировать, но полеты на него теперь будут осуществляться по разовым разрешениям Росавиации. Поэтому жители отдаленных поселков не окажутся в изоляции от большой земли, подчеркнул Гусаров.

Ранее стало известно, что в России будут закрыты 44 аэродрома гражданской авиации. Расположение правительства об этом было опубликовано 26 мая. Как пояснили в Росавиации, аэродромы не будут закрыты, а только переведены в категорию "посадочная площадка".

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