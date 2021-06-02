Эксперты оценили вариант продления льготной ипотеки

Решение продлить программу льготной ипотеки на год было принято на совещании президента с членами правительства в конце мая, сообщают источники в кабмине. Ставка по льготной ипотеке вырастет либо на 0,5, либо на один процентный пункт. Лимиты по программе будут сокращены - с нынешних 6-12 миллионов до трех миллионов рублей.

Повышение ставки на 0,5-1% - это логичный шаг, который стал следствием роста ключевой ставки ЦБ, считает директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. "В целом для рынка это позитивная новость, поскольку такое повышение позволит выровнять сложившийся дисбаланс ипотечных ставок между новостройками и вторичным жильем и уравновесит спрос между двумя сегментами".

Снижение лимита до трех миллионов рублей - это и есть, пусть негласный, но тот самый прогнозируемый разворот господдержки в сторону регионов с низкой долей рынка новостроек и, следовательно, с низкой динамикой прироста цен на недвижимость за последний год, отмечает эксперт: "Лимит в три миллиона никак не вписывается в бюджет покупки в наиболее популярных в рамках господдержки-2020 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и др."

Если исходить из расчета, что будет использован первоначальный взнос в 20% (795 тысяч рублей), то предельный бюджет покупки может составить 3,795 миллиона руб. Если принять, что эффективное использование новых условий ипотеки - покупка квартиры не менее 50 кв.м за эту сумму, то, судя по данным Росстата о ценах на жилье, выходит, что только в 70% регионах (в 61 из 87) можно будет купить квартиру на новых условиях, говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. В Москве при таком бюджете у покупателя почти нет выбора - в массовом сегменте в апреле средний бюджет предложения был 12,28 миллиона рублей, минимальный - 4,06 миллиона рублей.

"Можно сказать, что новые условия - это и есть плавный переход на старые условия ипотеки или попросту сворачивание программы и плавный выход к ставке 8-9%", - говорит Литинецкая.