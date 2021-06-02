Эксперты: В современном русском языке исконной лексики меньше 10 процентов

Русский язык страдает от заимствований, но своих слов появляется все меньше и меньше. Об этом шла речь на совете экспертов, посвященном родной речи в эпоху пандемии.

- По приблизительным подсчетам лингвистов, в современном русском языке сегодня так называемой коренной, исконной лексики меньше 10 процентов. Это плохо или хорошо? - говорит лингвист, профессор Высшей школы экономики Марина Королева. - Мы очень много заимствовали и заимствуем до сих пор. Но ведь язык, это не только корни. Это и грамматическая система, которая у нас настолько гибкая и мощная, что любой корень способна сделать своим. Мы от этого беднеем? Наоборот. Мы открыты всему новому. Да, бывают смешные и неудачные слова, типа "шопер". Это хозяйственная сумка. Авоська. Но если ты настоящий хипстер, ты должен идти на рынок только с шопером! Если мы откроем словарь В.И. Даля, то увидим огромное количество забытых слов и корней. Надо ли их возрождать? Давайте, попробуем. Но язык ищет всегда то, что удобнее и короче.

Кстати

Одна из самых забавных попыток изобретать новые слова - вместо "сэлфи" говорить "себяшка", а вместо "смайлика" "лыбик" (от "лыбиться").