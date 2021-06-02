Эксперты выступают за расширение борьбы с нелегальным оборотом табака

Проблемы баланса контроля и госрегулирования в борьбе с незаконным оборотом товаров обсудили на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей в рамках Moscow Retail Week. Он прошел при участии Минпромторга РФ, МВД, ФТС, ФНС и Роспотребнадзора, законодательных органов власти и общественных организаций.

Участники тематического форума в рамках Moscow Retail Week (слева направо): Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли; Владислав Заславский, директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России; Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти JTI Россия; Игорь Черкасский, руководитель по противодействию незаконному обороту табачных изделий "БАТ Россия". Фото: Пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли

Из-за нелегальной торговли Россия теряет порядка 500 млрд рублей в год. Пятая часть этих потерь приходится на теневой рынок табака.

"По итогам 2019 года федеральный бюджет получил около 600 млрд рублей табачных акцизов, - огласил цифры первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. - С учетом доли контрафакта, контрабанды и фальсификата в 15% мы потеряли 100 млрд рублей, которые могли бы направить в субъекты РФ для решения социальных вопросов".

Нелегальные сигареты - проблема, которая наносит ущерб государству, бизнесу и обществу в целом, отметил Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти JTI Россия.

"Доля нелегального табака в I квартале 2021 года составила 10,7% в России, это тревожно высокий уровень. Нелегальная торговля табаком приводит к выпадению доходов федерального и региональных бюджетов, обогащению преступных группировок, недобросовестной конкуренции и разорению легального бизнеса, насыщению рынка продукцией неясного качества и, что очень тревожно, беспрепятственному доступу несовершеннолетних к табачной продукции", - сообщил спикер.

Нужно совершенствовать законодательство для эффективной борьбы с нелегальным табаком, добавил Груздев.

И с этим согласны регуляторы. По словам заместителя директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирины Фединой, в дополнение к принятым в прошлом году законам о единой минимальной цене на табачную продукцию и о введении норм перемещения физлицами немаркированной табачной продукции в работе у министерства и других ведомств находятся несколько новых нормативных правовых актов, реализация которых будет способствовать пресечению оборота нелегального табака. В том числе проект федерального закона, устанавливающий требования к некурительной табачной продукции, а также проект технического регламента ЕАЭС на никотиносодержащую продукцию.

Минпромторг запускает комплексную систему мониторинга оценки ситуации с незаконным оборотом по всем товарным группам, пилот в рамках проекта - табачная продукция. При ведомстве уже создан центр компетенций, который будет поводить постоянный мониторинг регионов на предмет доли нелегальной продукции, правоприменительной практики в контексте противодействия нелегальному обороту сигарет. По результатам мониторинга будет формироваться рейтинг регионов, отражающий успехи в борьбе с нелегальным табаком.

"Мы ожидаем результата в виде активизации работы "на земле" и, как следствие, общего снижения незаконного оборота табака", - пояснила глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

Ее заместитель Владислав Заславский отметил, что сложившаяся ситуация требует комплексных мер и политических решений: "Мы будем детально анализировать рынок и участвовать в разработке мер, которые позволят стабилизировать ситуацию. Органам власти нужно проявить волю и принять меры".

Однако и действующие инструменты уже приводят к определенному результату. По словам Андрея Кириллова, исполнительного директора ЦРПТ, в прошлом году введение цифровой маркировки заставило 10 фабрик "обелиться".

Однако, даже несмотря на активную и успешную работу органов государственной власти и охраны правопорядка, механизм защиты легального рынка находится в процессе становления, считает президент Ассоциации малоформатной торговли (АМТ) Владлен Максимов. Поэтому организация с 2019 года реализует мероприятия по противодействию торговле нелегальными сигаретами на федеральных площадках и в более чем 15 регионах страны.

Одним из ключевых проектов стал запуск интернет-портала "Стоп нелегальный табак.рф". Это площадка для информирования представителей власти, ритейла, общественных организаций, потребителей и мотивации к активной борьбе с теневым рынком сигарет. Проект объясняет, какие угрозы несет нелегальный табак, как выявлять контрафакт и контрабанду, как помочь в борьбе с продажей нелегальных сигарет.

Руководитель по противодействию незаконному обороту табачных изделий "БАТ Россия" Игорь Черкасский отметил, что в прошлом году правоохранители провели активную работу.

"Удалось закрыть 12 подпольных предприятий, остановить поток нелегального табака из Армении и Киргизии, снижается объем контрабанды из Казахстана. Но после введения ЕМЦ нас ждет "идеальный шторм". Потребитель не готов отказаться от дешевых сигарет, а новая минимальная цена легальной пачки будет для многих проблемой", - сообщил Игорь Черкасский.

Как показала дискуссия, сейчас государство и бизнес имеют схожие взгляды на проблему нелегальных сигарет и едины в готовности ей противостоять. Удастся ли использовать этот шанс и нанести критический удар теневому рынку табака, покажет время.