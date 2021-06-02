Долгосрочная программа развития российских железных дорог до 2025 года обозначила приоритетные направления деятельности компании на ближайшие годы.

Байкало-Амурская магистраль в этом году начала новый этап своего развития. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Одним из них становится второй этап реконструкции и модернизации Восточного полигона с участием грузовладельцев и операторов подвижного состава в ликвидации узких мест на сети, в частности, на подходах к морским портам. Объем финансирования Восточного полигона в 2021-2024 годах составит 778 миллиардов рублей, из них в нынешнем году - 134 миллиарда рублей.

К 2025 году на железнодорожной сети планируется обеспечить прирост погрузки на 18, а грузооборот - на 21 процент. В сфере пассажирских перевозок упор делается на масштабирование скоростного движения поездами "Ласточка" и "Стриж", а также использование поездов с двухэтажными вагонами. Возможность поездок на высоких скоростях по стальным магистралям может появиться у более чем 100 миллионов россиян. К 2030 году длина ВСМ достигнет, согласно перспективному плану развития РЖД, 7 тысяч километров, а самой восточной точкой высокоскоростной сети станет Новокузнецк.

В сфере грузовых перевозок самым напряженным направлением работы обещает стать Восточный полигон. В начале апреля началось строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали, в том числе и силами железнодорожных войск. В результате модернизации пропускная способность БАМа должна увеличиться вдвое. Согласно оценкам специалистов отрасли, к 2024 году увеличение пропускной способности БАМа составит до 180 миллионов тонн грузов, а в планах 2030 года - 250 миллионов тонн.

В прошлом году этот показатель достиг 144 миллиона тонн, позволив железнодорожникам выполнить ключевой параметр, закрепленный в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Как сообщили в РЖД, в ходе реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба завершены основные работы, обеспечивающие движение поездов на более чем 100 инфраструктурных объектах, в том числе в рамках реконструкции станций Волочаевка, Новая Чара и Икура. В 2020 году на Восточном полигоне введено в эксплуатацию свыше 100 километров дополнительных главных путей, реконструировано 15 железнодорожных мостов.

В сфере пассажирских перевозок упор делается на масштабирование движения поездами "Ласточка" и "Стриж" и использование двухэтажных поездов

Системное развитие Восточного полигона железных дорог позволило в прошедшем году увеличить перевозку грузов в адрес дальневосточных портов на 8,6 процента - до 110,4 миллиона тонн. Экспорт угля на восток вырос почти на 5 процентов - до 100,9 миллиона тонн - и впервые превысил объемы перевозок в западном и южном направлениях (суммарно 98,8 миллиона тонн). Не первый год высокими темпами растет поток контейнерных поездов направлением Китай - Европа. Как сообщил глава минтранса Виталий Савельев, за три месяца нынешнего года перевозки контейнеров в сообщении Китай - Европа - Китай по инфраструктуре РЖД выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 163 тысяч ДФЭ. "До конца 2021 года на БАМе и Транссибе построят еще 105 километров дополнительных главных путей", - сообщил министр.

Наряду с этим пристальное внимание уделяется развитию круглогодичной навигации по Севморпути. К 2030 году, по словам Виталия Савельева, время прохождения по СМП должно сократиться с 14 до 10 дней. Это, в свою очередь, позволит охватить значительную долю контейнерных грузов и направить их по российским маршрутам.

Таким образом, динамичные темпы расширения провозных способностей инфраструктуры обусловлены увеличением объемов угольных и контейнерных перевозок. Поэтому частный инвестор заинтересован развивать пропускные возможности транспортной инфраструктуры в этих сегментах во взаимодействии с государством. Так, например, в компании "Евросиб" подписали меморандум о сотрудничестве с компанией РЖД-Инвест. Заявленные цели - плановое увеличение объемов перевозочной деятельности и реализация совместных инвестиционных проектов в развитии терминально-логистической инфраструктуры, расшивки узких мест инфраструктуры на стыках с портами и погранпереходами, строительства новых объектов.

Еще один знаковый проект был осуществлен компанией "Восточный Порт". Его реализация позволила установить очередной рекорд по выгрузке угля. За сутки 10 апреля 2021 года фактическая разгрузка составила 1464 вагона. В 2019 и 2020 годах максимальный показатель составил 1307 вагонов.

"Этот беспрецедентный результат, несомненно, достигнут совместными усилиями железнодорожников Дальневосточной дороги и коллектива компании "Восточный Порт" в результате полной реализации в 2020 году масштабного проекта Третьей очереди и развития железнодорожной инфраструктуры станции Находка-Восточная, - рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам "УГМК" Ирина Ольховская. - Мы построили и передали на баланс РЖД новый железнодорожный парк и полностью запустили в эксплуатацию новый собственный электрифицированный парк, что позволило синхронизировать обработку вагонов и сделать ее бесперебойной благодаря новому перегрузочному оборудованию на специализированном угольном терминале".

Началось строительство второй ветки БАМа, в результате модернизации его пропускная способность должна увеличиться вдвое

В целом по итогам минувшего года перевалка угля в портах региона выросла более чем на 9 процентов. Это стало возможным благодаря модернизации и строительству терминальных мощностей. Это терминалы: в Приморье - Восточный и Порт Вера, в Хабаровском крае - первая очередь "Дальтрансугля" и "ВаниноТрансУголь", на Сахалине - Шахтерск, на Чукотке - порт Беринговский. Кроме того, в Хабаровском крае без малого в шесть раз повысила объемы перевалки компания "Терминал-Совгавань" в неспециализированном порту.

Таким образом, несмотря на то, что прошедший год стал особенно сложным для транспортной системы страны, реализация плановых мероприятий долгосрочной программы развития РЖД и активизация строительства новых портовых мощностей позволили создать условия для возврата отечественных грузов в наши порты и увеличения экспорта российской продукции.

Кстати

Примечательно, что портфель инвестиционных инфраструктурных проектов российских компаний претерпевает все большие изменения с актуализацией экологической повестки. Так, например, инвестиции в экологические мероприятия, которые в течение ближайших нескольких лет планирует вложить "Ростерминалуголь" составят 1,3 миллиарда рублей. В 2020 году этот показатель составил 8 миллионов рублей.

Значительная часть инвестиций здесь приходится на совершенствование технологии выгрузки угля на специализированном терминале в Усть-Луге.

"Мы напрямую связываем снижение и без того минимального уровня содержания пыли в пробах с введением в строй дополнительных аспирационных установок. Мощными системами очистки воздуха оснащено все оборудование, которое расположено на терминале, включая тандемные вагоноопрокидыватели и все 12 пересыпных станций. Всего на терминале работают 26 установок очистки воздуха и современный комплекс очистки воды, через который проходят абсолютно все стоки", - отмечает инженер-эколог 1-й категории Екатерина Кумачева.