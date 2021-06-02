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02.06.2021 21:05
Рубрика: Экономика

На больших скоростях

Модернизация железнодорожной сети и портовых мощностей на востоке страны способствует увеличению экспорта
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
Долгосрочная программа развития российских железных дорог до 2025 года обозначила приоритетные направления деятельности компании на ближайшие годы.
Байкало-Амурская магистраль в этом году начала новый этап своего развития. Фото: РИА Новости www.ria.ru Байкало-Амурская магистраль в этом году начала новый этап своего развития. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Байкало-Амурская магистраль в этом году начала новый этап своего развития. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Одним из них становится второй этап реконструкции и модернизации Восточного полигона с участием грузовладельцев и операторов подвижного состава в ликвидации узких мест на сети, в частности, на подходах к морским портам. Объем финансирования Восточного полигона в 2021-2024 годах составит 778 миллиардов рублей, из них в нынешнем году - 134 миллиарда рублей.

Россия увеличила объемы железнодорожных транзитных перевозок

К 2025 году на железнодорожной сети планируется обеспечить прирост погрузки на 18, а грузооборот - на 21 процент. В сфере пассажирских перевозок упор делается на масштабирование скоростного движения поездами "Ласточка" и "Стриж", а также использование поездов с двухэтажными вагонами. Возможность поездок на высоких скоростях по стальным магистралям может появиться у более чем 100 миллионов россиян. К 2030 году длина ВСМ достигнет, согласно перспективному плану развития РЖД, 7 тысяч километров, а самой восточной точкой высокоскоростной сети станет Новокузнецк.

В сфере грузовых перевозок самым напряженным направлением работы обещает стать Восточный полигон. В начале апреля началось строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали, в том числе и силами железнодорожных войск. В результате модернизации пропускная способность БАМа должна увеличиться вдвое. Согласно оценкам специалистов отрасли, к 2024 году увеличение пропускной способности БАМа составит до 180 миллионов тонн грузов, а в планах 2030 года - 250 миллионов тонн.

В прошлом году этот показатель достиг 144 миллиона тонн, позволив железнодорожникам выполнить ключевой параметр, закрепленный в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Как сообщили в РЖД, в ходе реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба завершены основные работы, обеспечивающие движение поездов на более чем 100 инфраструктурных объектах, в том числе в рамках реконструкции станций Волочаевка, Новая Чара и Икура. В 2020 году на Восточном полигоне введено в эксплуатацию свыше 100 километров дополнительных главных путей, реконструировано 15 железнодорожных мостов.

В сфере пассажирских перевозок упор делается на масштабирование движения поездами "Ласточка" и "Стриж" и использование двухэтажных поездов

Системное развитие Восточного полигона железных дорог позволило в прошедшем году увеличить перевозку грузов в адрес дальневосточных портов на 8,6 процента - до 110,4 миллиона тонн. Экспорт угля на восток вырос почти на 5 процентов - до 100,9 миллиона тонн - и впервые превысил объемы перевозок в западном и южном направлениях (суммарно 98,8 миллиона тонн). Не первый год высокими темпами растет поток контейнерных поездов направлением Китай - Европа. Как сообщил глава минтранса Виталий Савельев, за три месяца нынешнего года перевозки контейнеров в сообщении Китай - Европа - Китай по инфраструктуре РЖД выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 163 тысяч ДФЭ. "До конца 2021 года на БАМе и Транссибе построят еще 105 километров дополнительных главных путей", - сообщил министр.

Наряду с этим пристальное внимание уделяется развитию круглогодичной навигации по Севморпути. К 2030 году, по словам Виталия Савельева, время прохождения по СМП должно сократиться с 14 до 10 дней. Это, в свою очередь, позволит охватить значительную долю контейнерных грузов и направить их по российским маршрутам.

Таким образом, динамичные темпы расширения провозных способностей инфраструктуры обусловлены увеличением объемов угольных и контейнерных перевозок. Поэтому частный инвестор заинтересован развивать пропускные возможности транспортной инфраструктуры в этих сегментах во взаимодействии с государством. Так, например, в компании "Евросиб" подписали меморандум о сотрудничестве с компанией РЖД-Инвест. Заявленные цели - плановое увеличение объемов перевозочной деятельности и реализация совместных инвестиционных проектов в развитии терминально-логистической инфраструктуры, расшивки узких мест инфраструктуры на стыках с портами и погранпереходами, строительства новых объектов.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Утверждены параметры второго этапа расширения БАМа и Транссиба

Еще один знаковый проект был осуществлен компанией "Восточный Порт". Его реализация позволила установить очередной рекорд по выгрузке угля. За сутки 10 апреля 2021 года фактическая разгрузка составила 1464 вагона. В 2019 и 2020 годах максимальный показатель составил 1307 вагонов.

"Этот беспрецедентный результат, несомненно, достигнут совместными усилиями железнодорожников Дальневосточной дороги и коллектива компании "Восточный Порт" в результате полной реализации в 2020 году масштабного проекта Третьей очереди и развития железнодорожной инфраструктуры станции Находка-Восточная, - рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам "УГМК" Ирина Ольховская. - Мы построили и передали на баланс РЖД новый железнодорожный парк и полностью запустили в эксплуатацию новый собственный электрифицированный парк, что позволило синхронизировать обработку вагонов и сделать ее бесперебойной благодаря новому перегрузочному оборудованию на специализированном угольном терминале".

Началось строительство второй ветки БАМа, в результате модернизации его пропускная способность должна увеличиться вдвое

В целом по итогам минувшего года перевалка угля в портах региона выросла более чем на 9 процентов. Это стало возможным благодаря модернизации и строительству терминальных мощностей. Это терминалы: в Приморье - Восточный и Порт Вера, в Хабаровском крае - первая очередь "Дальтрансугля" и "ВаниноТрансУголь", на Сахалине - Шахтерск, на Чукотке - порт Беринговский. Кроме того, в Хабаровском крае без малого в шесть раз повысила объемы перевалки компания "Терминал-Совгавань" в неспециализированном порту.

Таким образом, несмотря на то, что прошедший год стал особенно сложным для транспортной системы страны, реализация плановых мероприятий долгосрочной программы развития РЖД и активизация строительства новых портовых мощностей позволили создать условия для возврата отечественных грузов в наши порты и увеличения экспорта российской продукции.

Кстати
Фото: РИА Новости
Как крупные инвестиционные проекты влияют на благосостояние

Примечательно, что портфель инвестиционных инфраструктурных проектов российских компаний претерпевает все большие изменения с актуализацией экологической повестки. Так, например, инвестиции в экологические мероприятия, которые в течение ближайших нескольких лет планирует вложить "Ростерминалуголь" составят 1,3 миллиарда рублей. В 2020 году этот показатель составил 8 миллионов рублей.

Значительная часть инвестиций здесь приходится на совершенствование технологии выгрузки угля на специализированном терминале в Усть-Луге.

"Мы напрямую связываем снижение и без того минимального уровня содержания пыли в пробах с введением в строй дополнительных аспирационных установок. Мощными системами очистки воздуха оснащено все оборудование, которое расположено на терминале, включая тандемные вагоноопрокидыватели и все 12 пересыпных станций. Всего на терминале работают 26 установок очистки воздуха и современный комплекс очистки воды, через который проходят абсолютно все стоки", - отмечает инженер-эколог 1-й категории Екатерина Кумачева.

Экономика Транспорт Железные дороги

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