Ряд иностранных компаний, не преодолев последствий "ковидного" 2020 года, сворачивают в России свою деятельность. Но известная европейская компания по производству строительных отделочных материалов, напротив, строит планы по расширению производственных площадок в России.

В чем секрет успешной инвестиционной политики, рассказал "РГ" управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис.

- Компания пришла на российский рынок в 1993 году. С этого времени сумма инвестиций превысила 1,65 миллиарда евро и продолжает расти. Владельцы компании вкладывают заработанные средства в России в развитие своих предприятий, не прибегая к внешним заимствованиям. За свою 28-летнюю историю в России, КНАУФ стал одним из лидеров рынка строительных материалов. Сейчас в него входят 20 промышленных предприятий, производящих различные типы строительных отделочных материалов, есть десяток сбытовых филиалов, обеспечивающих взаимодействие с клиентами по всей стране. Есть даже своя академия, в которой клиенту помогают освоить новые профессии по ремонту и отделке помещений. Например, в 2020 году специалисты компании провели 400 вебинаров и обучили онлайн более 10 тысяч человек, а за 25 лет, что существует программа, обучили уже более 160 тысяч.

В этом году мы представили на выставке YugBuild первый в мире VR-тренажер КНАУФ по "сухому" строительству, благодаря которому можно получить первые навыки "сухого" строительства в цифровой среде. С одной стороны, это интересно широкому кругу людей, которые могут попробовать и понять процессы в строительстве, с другой стороны, мы рассчитываем, что это поможет привлечению молодежи в строительные профессии. Такие тренажеры есть уже на 8 площадках. Причем есть планы по организации соревнований в виртуальной реальности, что могло бы способствовать и повышению мотивации, и привлечению интереса молодых людей.

Но основная наша деятельность - это заводы, производящие строительные и отделочные материалы. Некоторые были построены с нуля, другие приобретались ради площадки с готовой инфраструктурой, а затем модернизировались и перестраивались. Расположены предприятия в разных регионах - от Санкт-Петербурга до Владивостока. В конце прошлого года запустили новую автоматическую линию по производству грунтовок на Кубани, в поселке Псебай. К слову, все процессы, связанные с запуском этого участка, - проектирование, расчеты, изготовление узлов, разработка программного продукта и монтажные работы - выполнили сами работники предприятия. Компания запустила завод модульных систем в Красногорске и аналогичную сборочную линию в Новомосковске, где уже реализовано более 20 проектов. Среди них есть индивидуальные частные дома, коттеджные поселки, общественные здания, медицинские модули.

Инвестиционный климат в России руководство компании оценивает как благоприятный, ее проекты получают поддержку

Сейчас компания участвует в совместном проекте в области строительства многоквартирных домов, изготавливая сантехнические модули. Обширная география - это буквальное воплощение философии компании "Быть ближе к клиенту" и, конечно, чисто прагматические соображения экономической целесообразности. Параметры инвестиционного климата, которые привыкли широко обсуждать в экспертном сообществе, в КНАУФ считают менее важными, чем вопросы развития рынка того или иного региона.

Янис Краулис: КНАУФ твердо намерен продолжать инвестировать в России. Фото: Пресс-служба КНАУФ Восточная Европа и СНГ

По словам Яниса Краулиса, в связи с пандемией инвестиционные планы, конечно, пришлось изменить, а усилия направить на поддержание работоспособности существующих предприятий. В результате ни один из заводов компании на территории РФ не прекращал свою работу.

- Наши технологии и материалы были востребованы при строительстве медицинских центров для оказания помощи заболевшим ковидом. Нам это помогло, поддержало наши предприятия, - продолжает он. - Но по итогам года мы оказались ниже плановых показателей на 2-3 процента в денежном выражении и на 5-7 процентов в объеме по основным группам материалов. Сейчас КНАУФ твердо намерен продолжать инвестиции и реализовать проекты, перенесенные с прошлого года. Среди них, например, строительство второго завода по производству сухих строительных смесей в Республике Марий Эл, в городе Звенигово. К слову, задержка в реализации проекта позволила максимально заменить использование импортных технологий отечественными аналогами. Но полностью отказаться от импорта не удалось, ведь большая часть технологического оборудования ввозится в Российскую Федерацию, а валютный курс влияет на цену проекта.

За свою 28-летнюю историю в России, КНАУФ стал одним из лидеров рынка строительных материалов

А в Тульской области стартует большой инвестиционный проект по модернизации гипсовой шахты. Он рассчитан на ближайшие три года и предусматривает вложения около 12 миллионов евро. Сейчас это самая совершенная гипсовая шахта в мире, в ее развитие уже вложили более 50 миллионов евро. Теперь КНАУФ планирует построить большой магистральный подземный конвейер, что позволит повысить эффективность процессов и снизить себестоимость добычи гипсового камня. Продолжают в компании работать и над расширением ассортимента отделочной и строительной продукции: вывели на рынок новую монтажную пену, интерьерную краску, новый ремонтный состав. Активно работают и над проектами, связанными со строительной акустикой: акцент в этот раз сделан на многоквартирных жилых домах, где системы надежно защищают от шума как между соседними квартирами, так и внутри квартиры и привносят дополнительный комфорт.

Как отмечает Янис Краулис, снижение стоимости национальной валюты и волатильность валютных курсов заметно ограничивают возможности инвестиций. Но в целом инвестиционный климат в России руководство компании оценивает как благоприятный, проекты в регионах и на федеральном уровне получают поддержку. Власти демонстрируют заинтересованность в инвестициях, создании производств и новых рынков сбыта.

- Инвестиционные проекты начинаются там, где виден потенциал развития, - резюмирует Янис Краулис. - Государство продемонстрировало способность дать импульс, и мы не видим никаких ограничений для дальнейшего расширения бизнеса. Отмечу, что принятие решения об инвестициях в стране - это исключительно экономические соображения. Это и мое мнение, и мнение владельцев компании КНАУФ.