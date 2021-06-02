"Славянская лира" звучит на языке единения

Сотни творцов из Беларуси и России собрал в Доме Москвы в Минске VIII Международный литературный фестиваль "Славянская лира-2021".

За восьмилетнюю историю на нем побывало более 6 тысяч писателей из разных стран. Как отметил руководитель оргкомитета и председатель жюри конкурса, писатель и публицист Олег Зайцев, все эти годы организаторы стремились сделать фестиваль занимательным, разноплановым и эффектным.

- Белорусский литературный союз "Полоцкая ветвь", учредивший литературный форум, стремится внести свою лепту в единение России и Беларуси, укрепление литературных связей между народами, - отметил Олег Зайцев. - Отрадно, что "Славянская лира" пользуется поддержкой в обеих странах.

Представить свое творчество литераторы могли на разных площадках форума. Своеобразное путешествие ожидало гостей и участников во время литературной научно-практической конференции "Как слово наше отзовется". Любители чтения обсуждали творчество юбиляров - классиков русской и белорусской литературы - Всеволода Рождественского, Сергея Довлатова, Виссариона Белинского, Федора Достоевского, Максима Богдановича, Ивана Шамякина... Выступающие предложили поразмышлять над литературными портретами героев и самих писателей с разных сторон. Желающие выступить с докладом заранее должны были выслать свои предложения на адрес оргкомитета фестиваля.

С успехом прошли творческие вечера членов жюри и почетных гостей. Часть выступлений организовали на площадках музеев и библиотек Минска. А затем участники форума отправились на обзорную экскурсию по Верхнему городу белорусской столицы.

Часть выступлений провели на площадках музеев и библиотек Минска

Кульминацией литературного праздника стало объявление результатов конкурса "Славянская лира-2021". В этом году победителем в номинации "Поэзия. Свободная тематика" стала Лариса Белова из Ярославля, в номинации "Малая проза" победила Анна Гурина из Москвы, в номинации "Художественный перевод" лучшей признана Тамара Гапоненко из Минска.