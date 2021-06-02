Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе

Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость. Без сбережений мы беззащитны и перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами, считает финансовый эксперт Егор Клопенко.

Он посоветовал стабильно откладывать определенную сумму со своих доходов. "Не так важно, сколько именно, гораздо важнее - постоянство накоплений", - отметил эксперт в интервью агентству "Прайм".

При этом не стоит стесняться маленьких сумм - со временем они составят основу вполне достойного капитала. Клопенко порекомендовал откладывать деньги сразу при поступлении любого дохода, так как психологически так будет намного легче и комфортнее.

Важно запретить себе тратить любые сбережения - они должны быть лишь на экстренный случай. Финансист также посоветовал завести для сбережений отдельный счет, лучше даже в отдельном банке.