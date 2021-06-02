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02.06.2021 21:10
Рубрика: Культура

Француз Давид Диоп получил Букеровскую премию по литературе

Текст: Наталья Лебедева
Победителем Международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп. Его роман "Родственная душа" (на англ. At Night All Blood is Black, букв. "Ночью любая кровь черна") был признан лучшим литературным произведением на английском языке.
Фото: JOEL SAGET / AFP Фото: JOEL SAGET / AFP
Фото: JOEL SAGET / AFP

На торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри имя победителя назвала председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт. Она призналась, что эта книга, изданная британским независимым издательством Pushkin Press, околдовала всех членов жюри.

"Эта история о войне, любви и безумии имеет ужасающую силу. Главный герой обвиняется в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование воздействует на читателя… Мы, судьи, сошлись в том, что его заклинательная проза и темное, гениальное видение взбудоражило наши эмоции и потрясло умы", - цитирует слова Люси Хаджес-Холлетт ТАСС.

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Свой успех Диоп разделит с Анной Московакис, которая перевела его книгу с французского на английский язык. По традиции денежный приз - 50 тысяч фунтов стерлингов - будет разделен между писателем и переводчиком.

"Родственная душа" переносит читателя во времена Первой мировой войны и колониального господства. В центре повествования - сенегальский солдат, который, как и многие выходцы из бывших африканских колоний Франции, сражается в рядах французов. Выбор героя не случаен. Писатель родился в Париже, но детство провел в Сенегале.

Этот роман принес писателю уже вторую престижную литературную награду. В 2018 году, когда книга только вышла в свет на французском языке, она была удостоен французской Гонкуровской премии лицеистов. Был он и среди главных претендентов на саму Гонкуровскую премию, но тогда ее получил Николя Матье ("Дети после них").

Кстати

Среди шести финалистов Букеровской премии была и российская писательница Мария Степанова. Ее книга "Памяти памяти" получила самые высокие оценки жюри. "Произведение Марии Степановой абсолютно изумительно, все мы были чрезвычайно тронуты им. Я очень надеюсь, что это сподвигнет британских читателей больше интересоваться литературой на русском языке… С другой стороны, я надеюсь, отбор Марии Степановой в "короткий список" привлечет внимание российских читателей к премии", - отметила Люси Хаджес-Холлетт.

Культура Литература

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