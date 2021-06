Француз Давид Диоп получил Букеровскую премию по литературе

Победителем Международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп. Его роман "Родственная душа" (на англ. At Night All Blood is Black, букв. "Ночью любая кровь черна") был признан лучшим литературным произведением на английском языке.

Фото: JOEL SAGET / AFP