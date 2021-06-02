Француз Давид Диоп получил Букеровскую премию по литературе

На торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри имя победителя назвала председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт. Она призналась, что эта книга, изданная британским независимым издательством Pushkin Press, околдовала всех членов жюри.
"Эта история о войне, любви и безумии имеет ужасающую силу. Главный герой обвиняется в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование воздействует на читателя… Мы, судьи, сошлись в том, что его заклинательная проза и темное, гениальное видение взбудоражило наши эмоции и потрясло умы", - цитирует слова Люси Хаджес-Холлетт ТАСС.
Свой успех Диоп разделит с Анной Московакис, которая перевела его книгу с французского на английский язык. По традиции денежный приз - 50 тысяч фунтов стерлингов - будет разделен между писателем и переводчиком.
"Родственная душа" переносит читателя во времена Первой мировой войны и колониального господства. В центре повествования - сенегальский солдат, который, как и многие выходцы из бывших африканских колоний Франции, сражается в рядах французов. Выбор героя не случаен. Писатель родился в Париже, но детство провел в Сенегале.
Этот роман принес писателю уже вторую престижную литературную награду. В 2018 году, когда книга только вышла в свет на французском языке, она была удостоен французской Гонкуровской премии лицеистов. Был он и среди главных претендентов на саму Гонкуровскую премию, но тогда ее получил Николя Матье ("Дети после них").
Среди шести финалистов Букеровской премии была и российская писательница Мария Степанова. Ее книга "Памяти памяти" получила самые высокие оценки жюри. "Произведение Марии Степановой абсолютно изумительно, все мы были чрезвычайно тронуты им. Я очень надеюсь, что это сподвигнет британских читателей больше интересоваться литературой на русском языке… С другой стороны, я надеюсь, отбор Марии Степановой в "короткий список" привлечет внимание российских читателей к премии", - отметила Люси Хаджес-Холлетт.