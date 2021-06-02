Гидрометцентр спрогнозировал погоду до конца июня

Температура и осадки на Европейской территории России в предстоящем июне ожидаются на уровне средних многолетних значений. О перспективе "эталонного" июня сообщили в Гидрометцентре России.

При этом в Астраханский и Оренбургской областях, а также в Дагестане, Калмыкии и Башкирии осадков выпадет меньше нормы.

На большей части Сибири средняя температура июня будет превышать норму на +1...+2 градуса. На Урале и в южной части Дальнего Востока она будет близка к норме.

На арктическом побережье Сибири и Дальнего Востока, а также в Эвенкии, Томской области, центральной части Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии осадков будет меньше обычного для июня количества. В остальной части Сибири и Дальнего Востока их уровень будет близок к нормальному.