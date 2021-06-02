Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада. Мягкими принятые ограничения точно назвать нельзя, отметил он.

"Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Но если мы к этому готовы, то вот европейцы, думаю, нет, - сказал Чемезов в интервью РБК. - Из-за санкций Европа лишается возможности продавать в России свою продукцию".

У России и Европы сильный взаимный интерес, в то время как с США объем торговли небольшой, следовательно, "зависимости никакой нет". Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации, подчеркнул глава российской госкорпорации.

"Ростех" содействует разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав корпорации входят более 800 организаций. Как сам "Ростех", так и ее компании в разное время попадали под американские санкции и ограничительные меры западных стран.

Ранее Сергей Чемезов сообщил, что отечественные производители смогли наладить выпуск большей части продукции, которую раньше Россия импортировала. Была проведена большая работа. В результате многие из тех комплектующих, которые раньше закупались за рубежом, сейчас уже производятся в России. Это касается также оборудования и материалов.

В качестве примера глава "Ростеха" привел композитные материалы для создания крыла самолета МС-21. Необходимость в разработке новых деталей возникла после того, как США ввели санкции.