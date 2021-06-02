Госдеп пообещал 7 млн долларов за сведения о главаре террористов

Американский госдепартамент готов заплатить до 7 млн долларов за информацию, которая позволит установить местонахождение главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Госдепа.

"Программа <...> Госдепартамента предлагает награду до $7 млн за информацию, ведущую к установлению местонахождения или идентификации Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби", - говорится в сообщении.

Аль-Анаби стал лидером группировки с ноября 2020 года - после ликвидации предыдущего руководителя Абдельмалека Друкделя.