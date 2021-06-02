Обнародовано исследование аномальной "гробницы чужака" в Польше

Польские археологи частично раскрыли тайну захоронения возрастом 360 лет, в котором были обнаружены останки "чужака" - ребенка с двумя черепами зябликов. Установлено, что 12-летняя девочка была похоронена в соответствии с неизвестными науке ритуалами.

Исследование с подробным анализом нетипичного захоронения было опубликовано в немецком научном журнале Praehistorische Zeitschrift, а коротко о нем рассказывает Nauka w Polsce.

Изученная гробница обустроена в одной из двух камер пещеры под названием Tunel Wielki (Большой туннель), которая расположена на территории Малопольского воеводства, недалеко от города Ойцова.

Возраст захоронения, как показало радиоуглеродное датирование, составляет около 360 лет. В гробнице находился скелет девочки, умершей в 12 лет. Больше всего археологов удивило то, что ребенок был похоронен в очень неглубокой могиле с соблюдением не имеющего аналогов ритуала.

Так, во рту ребенка был обнаружен череп зяблика, а череп второго зяблика находился прямо возле щеки девочки. Отметим, что останки были найдены несколько десятков лет назад при проведении археологических раскопок в пещере. Однако только в последние годы ученые провели генетический анализ.

Также польские исследователи сделали запросы коллегам из других стран. В результате удалось найти описания отдаленно похожих погребальных практик. Например, известен случай, когда в Карелии в XIX веке человека, умершего в лесу, похоронили не на кладбище, а именно в лесу.

Польские ученые считают, что по аналогии местом погребения девочки могла быть выбрана пещера. Впрочем, прямых аналогий экспертам найти так и не удалось. Они выяснили лишь, что в некоторых регионах Скандинавии несколько сотен лет назад христианство еще не укоренилось, поэтому языческие ритуалы были в ходу.

Согласно верованиям некоторых народов современной Финляндии, птицы символизировали путешествие души в загробный мир после смерти. Однако в самой Скандинавии не было найдено ни одного захоронения с птичьими головами.

"Это не было типичным археологическим исследованием, - признается доктор Малгожата Кот из Варшавского университета. - Чтобы прийти к определенному выводу, нам пришлось применить широкий спектр исследовательских методов. Это была детективная работа".

После нескольких лет анализа ученые почти пришли к уверенности в том, что ребенок был чужаком, выходцем из Скандинавии. Вероятно, на территорию Польши девочка попала с войском захватчиков - в XVII веке регион подвергся нашествию шведов.

Генетический анализ показал, что покойная не была славянкой - генетические следы ведут к землям, населенным финнами. Кроме того, само захоронение - крайне необычное для Польши.

Археологи также нашли письменные свидетельства того, что в 1655 году шведские войска заняли замок местного феодала и расположили в нем гарнизон численностью 3000 человек. В рамках исследования было установлено, что это были в основном финны.

Это объясняет, как девочка с территории современной Финляндии могла попасть в Польшу. Более того, анализ черепов птиц показал, что убиты они были осенью. Это помогло ученым восстановить хронологию завоевания - данный факт доказывает, что именно осенью 1655 года шведские войска достигли так называемой Малопольши и оставили часть солдат в замке в Ойцове, который, кстати, находится недалеко от пещеры.

Однако много тайн все еще остаются нераскрытыми. Например, ученые так и не смогли установить причину смерти девочки. Возможно, ее настигла трагическая смерть в лесу или пещере, поэтому в пещере она и была похоронена. Анализ костей также показал, что ее недолгая жизнь была очень тяжелой: девочка часто страдала от голода.