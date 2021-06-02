Huawei представила альтернативу Android - HarmonyOS 2.0

Huawei провела глобальную презентацию новой операционной системы - HarmonyOS 2.0. Она станет заменой Android на всех гаджетах компании - смартфонах, планшетах, умных часах и IoT (устройствах интернета вещей).

Главной "фишкой" операционной системы от китайской компании являются ее низкие системные требования к "железной" составляющей гаджета - для запуска ОС достаточно всего лишь 128 кб памяти - это очень мало. На презентации компания показала режим работы "Суперустройство" - когда в одну сеть объединены сразу несколько девайсов. При этом устанавливать дополнительные приложения не требуется.

HarmonyOS 2.0 очень похожа на то, что мы видим на Android. В компании заявили, что сделали это ради удобства пользователей. На начальном экране можно создавать виджеты, где будут отображаться различные данные приложений без необходимости запуска софта.

Китайская ОС получила свой собственный шрифт - HarmonyOS Sans. На первый взгляд, он выглядит очень неплохо и хорошо читается. С помощью платформы HiLiink можно подключать различные девайсы к своему смартфону - например, чтобы подключиться "умной" духовке достаточно прикоснуться к ней телефоном и сопряжение произойдет в автоматическом режиме.

В Huawei подчеркивают, что открытые на устройстве приложения продолжают работать в фоновом режиме. Например, если пользователь смотрел товары в приложении для онлайн-покупок, а затем переключился на другое приложение, чтобы отправить сообщение, а после перешел в браузер, можно в одно касание вернуться в приложение для просмотра товаров.

До Harmony OS 2.0 обновятся даже смартфоны 2018 года - в частности, серия Huawei P20, однако принуждать никого не будут - у пользователей останется выбор - продолжить использование операционки от Google или же перейти на альтернативу от Huawei. Всего китайцы планируют выпустить обновление для почти сотни устройств.

Кроме операционной системы Huawei показала и первые девайсы на ней - телевизор Huawei Vision S, умные часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, а также планшет Huawei MatePad Pro.

Что интересно, в телевизор интегрирован голосовой помощник от "Сбера" - "Салют". Например, можно заказать продукты через сервис быстрой доставки, найти информацию в сети или сделать видеозвонок. Кроме того, виртуальный ассистент также может управлять устройствами умного дома. Цена на 55-дюймовую модель телевизора составляет 59 990 рублей, а на 65-дюймовую 89 990 рублей, в продаже они появятся со второго июля.

В конце презентации Huawei показала тизер своего флагмана - P50. Изначально его хотели показать этой весной, но генеральный директор компании Ричард Ю сказал, что запуск пришлось перенести на более поздний срок.

Операционная система от Huawei уже сейчас выглядит довольно любопытно - в ней есть многие привычные россиянам сервисы - например, социальная сеть "ВКонтакте" объявила о том, что выпустит адаптированное приложение для умных часов уже в этом году. "Яндекс" анонсировал появление "Яндекс.Музыки" на устройствах китайской компании.

Чем больше операционных систем - тем лучше для пользователей. Вместо "большой двойки" Apple и Google с iOS и Android, мы получим "большую тройку". Осталось лишь немного подождать.