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02.06.2021 11:34
Рубрика: Общество

Идет голосование за работы финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Текст: Игорь Елков

В московской штаб-квартире Русского географического общества проходит заседание жюри фотоконкурса "Самая красивая страна". Члены жюри голосуют за 14 номинаций: десять взрослых и четыре детских.

Фото: Русское географическое общество
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"Все фотографии потрясающие, - отметил президент РГО Сергей Шойгу. - И выбрать лучшие - это невероятно тяжелая и сложная работа". По его словам, так было и во время прошлых конкурсов. Но конкурс тем не менее живет и развивается: как качественно, так и количественно. В этом году поступило на пять тысяч работ больше, чем в прошлом году (более 65 тысяч). "Наши рамки расширяются, получаем новые идеи. Одна из них - конкурс фотографий из фотоловушек, - добавил Шойгу.

Президент РГО, отмечая профессионализм жюри, особо остановился на личности французского кинематографиста Филиппа Роса: "Меня потрясли заключительные кадры его фильма "Океаны": уходящие на дно акулы без плавников... Сильное впечатление, потрясающая операторская работа".

Некоторые из членов жюри в момент заседания оказались "на боевом посту". Так, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак физически находилась в поезде на пути в Питер, немецкий фотограф дикой природы Торстен Милсе сейчас в Кении, фотограф Флориан Леду на Шпицбергене ловит в объектив белых медведей. А космонавт-испытатель Роскосмоса Иван Вагнер готовится к полету в космос. Тем не менее, свои голоса они отдали.

Идет голосование.

Общество Природа

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