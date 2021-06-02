Имя лауреата международной Букеровской премии назовут в Великобритании

Имя лауреата международной Букеровской премии будет названо этим вечером в Великобритании. Среди претендентов есть и российская писательница - Мария Степанова. Ее книга "Памяти памяти. Романс" вошла в шорт-лист премии.

Это философско-документальное произведение, в котором автор пытается исследовать и восстановить свои семейные корни, осмыслить фамильное прошлое. В 2018 году книга Степановой получила главную отечественную литературную награду - премию "Большая книга". Церемония вручения премии будет транслироваться онлайн из собора города Ковентри, объявленного в этом году городом культуры, пишет РИА Новости.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов.