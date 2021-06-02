Индонезия заявила о планах открыть туристические коридоры, в том числе с РФ

Власти Индонезии намерены открыть туристические коридоры с семью странами, в числе которых и Россия. Такую информацию в среду распространила газета The Jakarta Post, ссылаясь на министра туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

"Правительство Индонезии рассчитывает, что по мере улучшения ситуации вокруг пандемии коронавируса подобные механизмы туристических поездок будут открыты в кратчайшие сроки", - цитирует ТАСС главу ведомства. Он уточнил, что планируется открыть туристические коридоры с Россией, Бельгией, Великобританией, Вьетнамом, Нидерландами, Сингапуром и Францией.

Должна быть гарантия, подчеркнул Уно, что иностранные туристы не болеют COVID-19 и готовы выполнять все предъявляемые местными властями требования. При этом порядок въезда иностранцев в Индонезию он не уточнил.

Индонезия является лидером в Юго-Восточной Азии по количеству инфицированных коронавирусом. Здесь заболели свыше 1,8 миллиона человек, скончались более 50,7 тысячи. В декабре 2020 года Джакарта ввела полный запрет на въезд в страну иностранцев.