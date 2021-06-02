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02.06.2021 19:38
Рубрика: Власть

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Суперсервис поможет гражданам подавать иски
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что сейчас разрабатывается суперсервис "Правосудие онлайн", который станет основой для цифрового правосудия. Оформить и подать иск поможет гражданину специальный интерактивный помощник. То есть умная программа.
Подключиться к судебному процессу можно будет с личного гаджета прямо из дома. Фото: Александр Корольков Подключиться к судебному процессу можно будет с личного гаджета прямо из дома. Фото: Александр Корольков
Подключиться к судебному процессу можно будет с личного гаджета прямо из дома. Фото: Александр Корольков

"Суть "Правосудия онлайн" заключается в предоставлении возможности гражданину через личный кабинет дистанционно подавать в электронном виде исковые заявления или жалобы, получать информацию о назначении судебного заседания. Участвовать в судебном заседании с использованием технологии веб-конференции из офисных или жилых помещений, а также получать электронные копии судебных документов, подписанные электронной подписью суда", - рассказал Виктор Момотов.

Россияне смогут зарегистрироваться в качестве ИП через нотариуса

Иными словами, весь процесс можно провести буквально на диване.

"При этом гражданину не придется покупать дорогостоящее оборудование или программное обеспечение, достаточно иметь персональный компьютер или смартфон и доступ к интернету. Возможность участия в судебном заседании с использованием технологии веб-конференции из офисных или жилых помещений будет обеспечена внедрением в судебную деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного процесса по лицу и голосу, - сказал председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Кроме того, в суперсервисе будут встроенные вспомогательные элементы, с помощью которых можно будет определить подсудность дела, рассчитать и оплатить госпошлину, а также будет создан "интерактивный помощник", который сможет отвечать на часто задаваемые вопросы и поможет с навигацией по сервису".

Заявление прозвучало на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина "Электронное правосудие в Российской Федерации: миф или реальность". По словам Виктора Момотова, запуск суперсервиса планируется в 2024 году, однако некоторые его составляющие, такие как сервис по определению территориальной подсудности, классификатор исковых требований и сервис расчета госпошлины, будут тестировать по мере готовности. При этом умные электронные системы помогут не только гражданам, но и судьям.

Робот не будет принимать окончательных решений, он только избавит судей от рутинной работы

"Суперсервис "Правосудие онлайн" предполагает автоматизированное составление проектов судебных актов с использованием технологий искусственного интеллекта на основе анализа текста процессуального обращения и материалов судебного дела, - рассказал он. - Это уже будет своего рода электронный помощник судьи, способный систематизировать и анализировать информацию, предлагая в конечном итоге базу материала, на основе которого судья может оформить свое решение".

Судьи предлагают ввести судебное примирение в спорах экс-супругов

Обсуждаются и иные возможности использования искусственного интеллекта в судопроизводстве. "Применение технологии искусственного интеллекта в организационной деятельности суда позволяет уменьшить рутинную работу судей и работников аппарата суда, - говорит Виктор Момотов. - На наш взгляд, перспективным является использование искусственного интеллекта в процедуре вынесения судебных приказов. Разработана программа для подготовки судебных приказов с использованием конструктора шаблонов в соответствии с типовыми бланками судебных приказов, разработанными Судебным департаментом и согласованными с Верховным судом Российской Федерации. В Белгородской области в текущем году запустили пилотный проект: три участка мировых судей с помощью технологии слабого искусственного интеллекта будут готовить судебные приказы при взыскании с граждан имущественного, транспортного и земельного налогов. С помощью данной технологии будут готовиться необходимые документы, проверяться реквизиты. При этом решение о вынесении судебного приказа останется за судьями. Если проект станет успешным, мы распространим данную практику и на остальные суды".

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