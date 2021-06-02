Инвесторы готовы развивать логистические и индустриальные парки

Новости

Белоусов объяснил позицию правительства по доходам металлургов 22:09
Туристы из РФ попали в ДТП на трассе Каир-Хургада, одна россиянка погибла 22:03
В Петербурге появилась первая в России "Электронная карта мигранта". 21:54
На саммит Путина и Байдена в Швейцарии не пустят привитых "Спутником V" 21:54
Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана 21:36
Lufthansa получила разрешения на полеты в Россию 21:34
В Петербурге умер актер "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский 21:32
Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с COVID-19 21:28
Захарова: США могут вывести войска из Афганистана раньше сентября 21:14
Около 33,6 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 20:55
Захарова: РФ ждет от Праги ответы о деятельности чешских спецслужб в России 20:32
Путин обсудил с главой Всемирного банка экономические проекты 20:27
Козак: Украина в 2020 году купила у РФ товары и услуги на $6,7 млрд 20:24
К 2025 г. к госзакупкам привлекут более 220 тысяч компаний МСП 20:16
Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США 20:09
Село Териберка станет особо охраняемой природной территорией 20:02
СМИ: По новому контракту Месси будет получать почти вдвое меньше 19:44
Британский фотограф заявил в ООН, что не видел российских солдат в Донбассе 19:42
В конце мая в России замедлилась инфляция 19:42
Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros 19:21
Козак: Уголовное преследование Медведчука на Украине не имеет логики 18:55
"Спутник Лайт" показала эффективность до 83,7% у пожилых в Аргентине 18:49
Самарские школьники запустили в стратосферу спутник с дрозофилами 18:32
Новые выплаты получат 1,2 миллиона детей из неполных семей 18:17
Гостевая форма сборной РФ на Евро-2020 признана одной из самых красивых 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 21:06
Рубрика: Экономика

Пора складывать

Инвесторы готовы развивать логистические и индустриальные парки
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
Время, когда в выходные вся семья ехала в большой торговый центр на шопинг, чтобы закупить продуктов на неделю, ушло в прошлое. Пандемия в одночасье изменила покупательские предпочтения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все теперь покупается онлайн, а бесплатная доставка за один день - не роскошь, а обыденность. Эксперты считают, что подобные изменения - не просто следствие пандемии, а долгосрочные тренды, которые останутся с нами в обозримой перспективе. Новые правила игры вынуждают ретейлеров меняться.

Фото: Istock
Почему продуктовые ретейлеры усиливают свое присутствие в Москве

"Управляющие компании и собственники бизнеса стараются поддержать трафик в ТРЦ, готовы менять концепцию и делать акцент не на интенсивный шопинг, а на комфортное проведение времени, - отмечает совладелец компании "Айкрафт" Вячеслав Валынкин. - Крупные сети стараются сделать процесс совершения покупок максимально комфортным и неторопливым, по европейскому образцу. Для этих целей в торговых точках организуются лаунж-зоны с удобными диванами и креслами, а посетителям в магазине все чаще предлагают кофе и прохладительные напитки".

"Мы уже видим некие симбиозы, когда гипермаркет становится одновременно и фудкортом, - поясняет президент компании Magic Group Александр Перемятов. - Но есть и разделение площадок - они видоизменяются по разным сценариям и с разной скоростью. Например, торговые центры регионального значения пока демонстрируют лишь обновление своих фудкортов, а вот в районные ТЦ, прогнозирую, в ближайшем будущем войдут службы доставки. И это пример тренда на сращивание офлайн- и онлайн-форматов".

Но пока владельцы и арендаторы торговых центров экспериментируют, пытаясь вернуть покупательский трафик, инвесторы уходят на поиски более стабильных форматов. Эксперты зафиксировали снижение объемов инвестиций в строительство крупных торгово-развлекательных центров. Тренд нового времени - большие складские комплексы (логистические парки).

Крупные сети стараются сделать процесс совершения покупок максимально комфортным и неторопливым, по европейскому образцу

"Переход покупателей в онлайн дал импульс для активного развития e-commerce, - говорит управляющий партнер компании Knight Frank Алексей Новиков. - Соответственно, у игроков этого сегмента возросла потребность в качественных складских площадях, и девелоперы в свою очередь начинают строить больше складов. В прошлом году одним из важнейших событий на рынке недвижимости России стал максимальный объем инвестиций в складской сегмент за всю историю наблюдения - более 41 миллиард рублей. Интерес инвесторов к сегменту возрос практически на всех крупнейших рынках мира, сектор стал важнейшей частью развития e-commerce. Складской бизнес действительно оказался одним из немногих бенефициаров пандемии. Он был стабильным во время кризиса ввиду своих функциональных характеристик и роли в перераспределении товаров в экономике". По данным аналитического отчета компании Knight Frank, в 2020 году инвесторы вкладывались в отечественные складские проекты в восемь раз чаще, чем в 2019 году.

Совокупный объем инвестиций, вложенных в индустриальные парки за 2020 год, составил один триллион 374 миллиарда рублей

Банки также считают складскую недвижимость оплотом стабильности. По словам банкиров, даже в "коронакризисное" время собственники складской недвижимости не обращались за реструктуризацией кредитов. Это объясняется тем, что из-за развития онлайн-торговли склады были заполнены на протяжении всего времени. В 2021 году складская недвижимость остается одной из самых привлекательных в инвестиционном плане. Это подтверждают цифры. Так, согласно отчету компании Knight Frank, в I квартале 2021 года в различные форматы складов было вложено 4,6 миллиарда рублей. По прогнозам, объем инвестиций в складскую недвижимость к концу текущего года составит на 15-20 процентов больше, чем годом ранее.

45 процентов составила доля российских инвестиций в индустриальные парки в 2020 году

Вместе с ростом инвестиций растет и потребность в складской недвижимости нового уровня. Среди арендаторов все больше становятся востребованы мультиформатные и высокотехнологичные объекты - логистические или индустриальные парки.

Фото: istock
В России появится возможность решать споры с интернет-магазинами через госуслуги

Эксперты подтверждают, что спрос на комплексы, в которых располагаются сразу и склады, и производство, и офисы, и шоу-румы, неуклонно растет. Так, по оценкам Ассоциации индустриальных парков России, с 2013 года востребованность индустриальных парков увеличилась в четыре раза. Строительство не останавливалось и в 2020 году, несмотря на пандемию, при этом сроки введения в эксплуатацию не увеличились ни на одном объекте. Совокупный объем инвестиций, вложенных в индустриальные парки за 2020 год, составил 1,374 триллиона рублей. Доля российских компаний составила 45 процентов от годового объема вложенных средств. Среди иностранных в 2020 году доминировали крупные компании со средним инвестапиталом в 2 миллиарда рублей. Инвесторами из России в прошлом году чаще всего становились представители малого и среднего бизнеса, готовые вложить в проект в среднем около 200 миллионов рублей.

"Мы наблюдаем появление такого нового формата, как лайт-индастриал - индустриальный комплекс, условно, на 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, где предполагаются и складские помещения, и офисы, и небольшие производства, и шоу-румы, - поясняет руководитель направления инвестпроектов компании Penny Lane Realty Сергей Портретный. - Все это "нарезается" в нужном количестве и нужной "комплектации" и делится между арендаторами. У этого формата большое будущее".

Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США
Росавиация выдала все разрешения Lufthansa на рейсы в Россию
Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска