Инвесторы готовы развивать логистические и индустриальные парки

Время, когда в выходные вся семья ехала в большой торговый центр на шопинг, чтобы закупить продуктов на неделю, ушло в прошлое. Пандемия в одночасье изменила покупательские предпочтения.

Все теперь покупается онлайн, а бесплатная доставка за один день - не роскошь, а обыденность. Эксперты считают, что подобные изменения - не просто следствие пандемии, а долгосрочные тренды, которые останутся с нами в обозримой перспективе. Новые правила игры вынуждают ретейлеров меняться.

"Управляющие компании и собственники бизнеса стараются поддержать трафик в ТРЦ, готовы менять концепцию и делать акцент не на интенсивный шопинг, а на комфортное проведение времени, - отмечает совладелец компании "Айкрафт" Вячеслав Валынкин. - Крупные сети стараются сделать процесс совершения покупок максимально комфортным и неторопливым, по европейскому образцу. Для этих целей в торговых точках организуются лаунж-зоны с удобными диванами и креслами, а посетителям в магазине все чаще предлагают кофе и прохладительные напитки".

"Мы уже видим некие симбиозы, когда гипермаркет становится одновременно и фудкортом, - поясняет президент компании Magic Group Александр Перемятов. - Но есть и разделение площадок - они видоизменяются по разным сценариям и с разной скоростью. Например, торговые центры регионального значения пока демонстрируют лишь обновление своих фудкортов, а вот в районные ТЦ, прогнозирую, в ближайшем будущем войдут службы доставки. И это пример тренда на сращивание офлайн- и онлайн-форматов".

Но пока владельцы и арендаторы торговых центров экспериментируют, пытаясь вернуть покупательский трафик, инвесторы уходят на поиски более стабильных форматов. Эксперты зафиксировали снижение объемов инвестиций в строительство крупных торгово-развлекательных центров. Тренд нового времени - большие складские комплексы (логистические парки).

Крупные сети стараются сделать процесс совершения покупок максимально комфортным и неторопливым, по европейскому образцу

"Переход покупателей в онлайн дал импульс для активного развития e-commerce, - говорит управляющий партнер компании Knight Frank Алексей Новиков. - Соответственно, у игроков этого сегмента возросла потребность в качественных складских площадях, и девелоперы в свою очередь начинают строить больше складов. В прошлом году одним из важнейших событий на рынке недвижимости России стал максимальный объем инвестиций в складской сегмент за всю историю наблюдения - более 41 миллиард рублей. Интерес инвесторов к сегменту возрос практически на всех крупнейших рынках мира, сектор стал важнейшей частью развития e-commerce. Складской бизнес действительно оказался одним из немногих бенефициаров пандемии. Он был стабильным во время кризиса ввиду своих функциональных характеристик и роли в перераспределении товаров в экономике". По данным аналитического отчета компании Knight Frank, в 2020 году инвесторы вкладывались в отечественные складские проекты в восемь раз чаще, чем в 2019 году.

Совокупный объем инвестиций, вложенных в индустриальные парки за 2020 год, составил один триллион 374 миллиарда рублей

Банки также считают складскую недвижимость оплотом стабильности. По словам банкиров, даже в "коронакризисное" время собственники складской недвижимости не обращались за реструктуризацией кредитов. Это объясняется тем, что из-за развития онлайн-торговли склады были заполнены на протяжении всего времени. В 2021 году складская недвижимость остается одной из самых привлекательных в инвестиционном плане. Это подтверждают цифры. Так, согласно отчету компании Knight Frank, в I квартале 2021 года в различные форматы складов было вложено 4,6 миллиарда рублей. По прогнозам, объем инвестиций в складскую недвижимость к концу текущего года составит на 15-20 процентов больше, чем годом ранее.

45 процентов составила доля российских инвестиций в индустриальные парки в 2020 году

Вместе с ростом инвестиций растет и потребность в складской недвижимости нового уровня. Среди арендаторов все больше становятся востребованы мультиформатные и высокотехнологичные объекты - логистические или индустриальные парки.

Эксперты подтверждают, что спрос на комплексы, в которых располагаются сразу и склады, и производство, и офисы, и шоу-румы, неуклонно растет. Так, по оценкам Ассоциации индустриальных парков России, с 2013 года востребованность индустриальных парков увеличилась в четыре раза. Строительство не останавливалось и в 2020 году, несмотря на пандемию, при этом сроки введения в эксплуатацию не увеличились ни на одном объекте. Совокупный объем инвестиций, вложенных в индустриальные парки за 2020 год, составил 1,374 триллиона рублей. Доля российских компаний составила 45 процентов от годового объема вложенных средств. Среди иностранных в 2020 году доминировали крупные компании со средним инвестапиталом в 2 миллиарда рублей. Инвесторами из России в прошлом году чаще всего становились представители малого и среднего бизнеса, готовые вложить в проект в среднем около 200 миллионов рублей.

"Мы наблюдаем появление такого нового формата, как лайт-индастриал - индустриальный комплекс, условно, на 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, где предполагаются и складские помещения, и офисы, и небольшие производства, и шоу-румы, - поясняет руководитель направления инвестпроектов компании Penny Lane Realty Сергей Портретный. - Все это "нарезается" в нужном количестве и нужной "комплектации" и делится между арендаторами. У этого формата большое будущее".