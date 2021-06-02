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02.06.2021 11:31
Рубрика: Общество

Исследование: Две трети российских детей продолжат учиться летом

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Две трети (64%) россиян планируют летом отдать детей на дополнительные занятия или кружки. Чаще всего родители выбирают английский язык, на втором месте - танцы, а замыкают тройку лидеров уроки рисования. Такие данные получили исследователи Авито Услуг, опросив 10 тысяч мам и пап по всей стране.

Шире круг

Исследователи подчеркивают, что активнее всего российские дети изучают иностранные языки, занятия с репетиторами по английскому (на него традиционно приходится более 90% спроса) и другим языкам на каникулах выбирают 19% родителей. Хореографические кружки и секции предпочли 17% опрошенных, причем и мамы, и папы одинаково охотно отправляют детей в танцевальные классы. На третьем месте - кружки рисования, их собираются посещать дети 15% родителей.

Что интересно? Мамы чаще выбирают художественные занятия для детей, а вот папы голосуют за единоборства - их выбрали для своих детей 13% опрошенных.

Но и школьные учебники летом никуда не денутся - 18% российских детей летом будут подтягивать знания по русскому и математике. Шесть процентов родителей уже выбрали для чад будущую профессию и отправляют их на курсы программирования: IT стабильно занимает лидирующие позиции.

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Три процента родителей придумали детям экзотические занятия: серфинг, гончарное искусство, резьба по дереву и так далее. В целом отдать детей на дополнительные занятия или кружки хотя бы на часть времени летом планируют 64% россиян. Этот процент примерно одинаков во всех регионах, за исключением Южного федерального округа: там "развивашками" и дополнительными занятиями своих детей намерены загрузить 73% родителей.

Важным фактором, который учитывают мамы и папы при выборе летнего досуга для ребенка в 2021 году, является польза для здоровья. 45% родителей заявили, что летом ищут оздоровление и спорт. Второй фактор - цена вопроса, ее как определяющую отметили 37% родителей. Для 36% родителей важно, чтобы занятия содержали элементы общеобразовательной программы или подготовки к школе. Еще 25% российских родителей стремятся отправить детей к морю.

Для 30% родителей важно, чтобы занятия были рядом с домом. Любопытно, что стоимость занятий и близость к дому значительно меньше волнуют мам и пап, у которых в семье по трое детей, чем родителей единственного ребенка.

"В прошлом году карантин заставил многих родителей пересмотреть планы на детский отдых, отказавшись от поездок на море, путевок в санатории и лагеря. Постепенно родители возвращаются к привычному отдыху, но соблюдение всех мер ковидной безопасности стало важным требованием к детским образовательным и спортивно-оздоровительным заведениям - на это обращают внимание 35% родителей. Для кого-то выходом стали онлайн-занятия, позволяющие и сократить число контактов, и найти квалифицированного специалиста, сэкономив родительский бюджет. Такие уроки часто стоят дешевле", - говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг.

Пять тысяч в месяц

Кстати, согласно недавнему исследованию банка "Открытие", большинство россиян (37%) тратят до пяти тысяч рублей в месяц на дополнительные занятия своих детей. При этом треть (34%) не тратят деньги на дополнительные занятия детей вообще, а у девяти опрошенных эти траты составляют не более 1 тысячи рублей в месяц. До 10 тысяч рублей в месяц тратят 15% респондентов с детьми, а более 10 тысяч рублей - лишь 6%. Больше всего денег отводят на дополнительные занятия детей жители Москвы и Московской области, меньше всего - сибиряки.

Фото: Motortion / iStock
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По данным банка, самый популярный вид дополнительных занятий для детей в России - это спортивные секции (плавание, футбол, и др.), их посещает 43% детей и подростков. 17% ходят в развивающие секции для дошкольников, а 16% - в художественные секции. Дополнительно занимаются иностранными языками 12% детей. В музыкальную школу ходят 9%, в фитнес-клубы - 8%, к кружки компьютерной грамотности - 7%, в математические кружки - 6% (и почти вдвое больше, 11% - в Московском регионе).

Войти в АйТи

А согласно исследованию онлайн-школы Skysmart, которая опросила 2,5 тысячи детей и подростков из разных городов России, 70% ребят хотят учиться и получать новые навыки летом. В топ пожеланий по летнему досугу вошли рисование, спорт, программирование, digital-направление (видеоблогинг, дизайн, 3d-моделирование), шахматы, а также развитие бытовых навыков, таких как финансовая и правовая грамотность, о которых уже сейчас задумываются подростки от 15 до 17 лет.

24% опрошенных от 10 до 14 лет назвали спорт в числе приоритетных направлений, 16% хотели бы уделить время рисованию и живописи, 14% - программированию и 13% - изучить базовые навыки digital-специальностей. В числе тех, кто выразил интерес к программированию, подавляющее большинство желающих изучить разработку игр, геймдев, геймдизайн, моделирование игровых миров (57%). 16% опрошенных предпочли летом ничего не делать.

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