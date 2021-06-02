К 2025 г. к госзакупкам привлекут более 220 тысяч компаний МСП

К 2025 году 220 тысяч малых и средних компаний будут поставлять товары и услуги крупнейшим заказчикам из госсектора. Об этом сообщила Корпорация МСП на презентации своей новой стратегии в рамках ПМЭФ-2021.

По итогам 2020 года в закупках крупнейших госкомпаний приняли участие 122 тысячи компаний МСП. За пять лет корпорации предстоит удвоить это число. В ближайшее время в правительство будет внесено постановление о расширении пула заказчиков, обязанных закупать продукцию МСП с 1,8 тысячи до 20 тысяч и увеличении доли обязательных закупок до 30%.

"В рамках обновленной стратегии Корпорации МСП мы готовы довести объем закупок у МСП до 5,1 трлн рублей к 2025 году", - рассказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его мнению, эта цифра вполне достижима.

"Во-первых, компании МСП сегодня делают такую продукцию и оказывают такие услуги, которые действительно востребованы даже у самых требовательных игроков. Во-вторых, компании МСП гибче более крупных конкурентов, часто они быстрее могут подстроиться под изменения рынка, требования заказчиков. В-третьих, сами МСП научились видеть в закупках надежный стабильный рынок сбыта", - пояснил он.