Как найти Грецию в России, и наоборот

Нынешний 2021 год объявлен перекрестным Годом истории России и Греции. Сделано это было еще в апреле в московской штаб-квартире Российского географического общества.

Где история и где путешествия? Да вот они: достигнутые договоренности на днях воплотились в совместное открытие туристического сезона "Россия - Греция: мировое античное наследие".

Античность - это модно

С этого места немного поподробнее. Если представить себе среднестатистический отпуск среднестатистического гражданина (не важно, до пришествия коронавируса, во время его или сейчас) в виде некой инфографики, то состоять она будет, естественно, на четыре пятых из лежания на пляже и купания в море. Но оставшаяся одна пятая все равно придется на ознакомление с историческим прошлым того места, где упомянутые пляж и море расположены. И вот такую приправу профессионалы делают едва ли не главным блюдом для путешественников, причем без ущерба для первых составляющих.

Античность - это модно, это трендово, это очень интересно: вы можете обжить все лежаки на берегу греческого Крита, но без посещения Кносского дворца отдых пропал. Кносский дворец - это понятно, скажете вы, однако, Россия тут каким боком? Честно говоря, такой вопрос - удел, скорее всего, тех, кто не очень хорошо знаком с историей своего Отечества. Тем, кто знаком с ней получше, могут, по крайней мере, сказать, что скрывается за словосочетанием "Понт Эвксинский" и "Меотийское озеро". Российское географическое общество поставило перед собой дерзкую задачу свести количество неспособных "перевести" вышеупомянутые названия как Черное и Азовское моря к нулю. В этом суть глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

- Мы открываем Россию миру во всем ее культурном многообразии. Страна впервые глобально позиционируется на международной арене как поистине один из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Именно Боспорское царство, образованное около 480 года до н.э., стало первым государством на территории современной России, - говорит член комиссии РГО, руководитель данного проекта Христофор Константиниди.

С Танаиса выдачи нет

Россия и Греция связаны миллионами нитей, тянущимися с древних, до нашей эры, времен. Влекомые и жаждой открытий, и перипетиями экономического характера, греки активно продвигались севернее своих изначальных полисов, осваивали черноморское побережье и побережье Азовского моря, основывая колонии на территориях современного Крыма и Краснодарского края. Поэтому тихий Дон получил свое греческое имя Танаис, Азов - Паниардис, Керчь - Пантикапей.

Это громадное, интереснейшее и пока, увы, мало освоенное в туристическом плане наследие. Но мало обладать богатыми артефактами, археологическими сокровищами: надо еще уметь их должным образом "упаковать" и преподнести людям, жаждущим отдыха и развлечений. В этом состоит и еще одна из задач проводимого под патронажем Российского географического общества перекрестного Года истории России и Греции: внедрение новых туристических продуктов - маршрутов, тематических экскурсий и многого другого.

Все греки - в гости к нам

До пандемии Россия исправно поставляла внушительное количество туристов во многие страны мира, в том числе и Грецию. Однако всплеск к внутренним направлениям высветил мощный ресурс России на туристическом рынке и создал уникальные предпосылки для привлечения внешнего турпотока. И именно это стало одним из важнейших направлений проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" - стимулировать интерес греческих граждан к посещению нашей страны.

- Этот проект уже не исключительно внутрироссийский, - говорит один из амбассадоров "Золотого кольца Боспорского царства" космонавт Антон Шкаплеров, - я и все участники уверены в том, что он будет расти на международной арене.

- "Золотое кольцо..." привлекло в год старта (2019-й) более 1 750 000 туристов, - иллюстрирует цифрами слова Шкаплерова Христофор Константиниди, - в разгар пандемии, в 2020-м - более 1 400 000, что можно считать успехом. В этом году ожидаем рекордную посещаемость, в том числе и за счет греческих туристов.

Между тем

Греция не делит вакцины на "свои" и "чужие"

Екатерини Нассика, Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в РФ:

- Греция даже во время европейских локдаунов выдавала российским гражданам визы. Приехать к нам с туристическими целями могут все, для этого достаточно либо отрицательного ПЦР-теста, либо сертификата о прививке. Греция признает все российские вакцины и не намерена чинить каких-либо препятствий в этом плане. Для особо сомневающихся - сама я сделала прививку "Спутником V".

Прямая речь

Ценность общения возросла

Стивен Сигал, амбассадор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства":

- Россия по сути - мультикультурная страна, в том числе и с громадным античным наследием, страна, которая не только впитала в себя множество различных культур, но готова щедро делиться своей историей с другими. Проект, который я имею честь представлять на международной арене, - весомое тому доказательство. И он - не просто дань некоей моде, но свидетельство того, что туристический потенциал России невообразимо шире и не умещается только в рамки, допустим, Красной площади и Большого театра (которые я, кстати, очень люблю), ломая все устоявшиеся стереотипы, раскрывая Россию с новой, для многих неожиданной стороны, делая ее еще привлекательней и интересней для миллионов иностранцев. А это особенно важно сегодня, в тяжелые времена пандемии, которые недвусмысленно призывают всех к изгнанию вражды между народами, к мирному общению, ценность которого неимоверно возросла.

Фото: instagram.com / seagalofficial

Конкретно

География проекта

"Золотое кольцо Боспорского царства" включает в себя 14 населенных пунктов.

Краснодарский край: Сочи (Ампсалида), Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Новороссийск (Бата), Сенной (Фанагория), Тамань (Гермонасса).

Ростовская область: Азов (Паниардис), Недвиговка (Танаис), Таганрог (Кремны).

Крым: Керчь (Пантикапей), Феодосия, Евпатория (Керкинитида), Симферополь (Неаполь Скифский), Севастополь (Херсонес Таврический).

Подробности

Еще больше информации о проекте "Золотое кольцо Боспорского царства" - на официальном сайте проекта.