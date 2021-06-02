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Рубрика: Общество

Пункты сбора

Как снарядить ребенка в летний лагерь
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 120(8471)
Семь простых, но выстраданных на протяжении тысяч смен правил, которые помогут правильно подготовиться к отправке ребенка в летний лагерь.
Отправить ребенка на отдых - дело, увы, не из легких. Фото: romrodinka / iStock Отправить ребенка на отдых - дело, увы, не из легких. Фото: romrodinka / iStock
Отправить ребенка на отдых - дело, увы, не из легких. Фото: romrodinka / iStock

1. Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей, рекомендует Роспотребнадзор. То же самое касается отдельных вещей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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2. Укладывайте проверенные вещи. Самой частой ошибкой становится покупка большого количества новых вещей перед самой отправкой в лагерь, не всегда они оказываются удобными и надежными. Неправильно отправлять детей в лагерь в неразношенной обуви, предупреждает председатель совета Союза организаторов детского активного туризма (СОДАТ) Марина Грицун. Даже если летнюю обувь не получается из-за погоды разносить на улице, это нужно сделать дома.

3. Роспотребнадзор рекомендует дать ребенку белую футболку для прощальных пожеланий. Но лишь одну. Некоторые родители же собирают целый гардероб марких или дорогих вещей, не догадываясь, насколько неуместными они окажутся, когда ребенок выскользнет из-под плотной родительской опеки. Есть и другая крайность, когда у ребенка с собой только спортивная одежда. Ему удобно играть, но на торжественных мероприятиях и праздниках он почувствует себя белой вороной.

4. Не переусердствуйте с аптечкой. Если ребенок постоянно принимает какие-то лекарства, то передать их нужно вожатому. Легкие безрецептурные средства с инструкцией, как принимать. Рецептурные - только с рецептом врача. Родители часто занимаются самостоятельным лечением, назначают своим детям препараты и требуют, чтобы в лагере их прием продолжился. Это становится самой частой причиной конфликтов. К тому же даже к самым безобидным средствам стоит относиться с опаской. Вы уверены, что ваш ребенок не выльет другому в чай йод? Или ему не брызнут репеллентами в глаза? А он потом не бросит баллончик в костер? Все, что можно дать ребенку в аптечку, - это пластыри и антибактериальные салфетки. Если хотите защитить ребенка от солнца или комаров, выбирайте кремы. И только те, что не вызовут аллергии, так что их лучше проверить заранее.

5. Совершенно лишнее - давать ребенку с собой дорогие гаджеты, уверены в Роспотребнадзоре. "Во-первых, дети могут их потерять или сломать. Во-вторых, в одном лагере собираются дети из разных социальных слоев. И дорогие вещи могут стать предметом зависти, ревности и воровства", - говорит Марина Грицун. Ребенок должен заслужить авторитет сверстников не тем, что у него есть, а собственными поступками. В некоторых лагерях практикуется отказ от гаджетов и телефонов. Они сдаются вожатым при размещении. Для общения с родителями выделяются определенные часы. В этом случае телефон можно дать ребенку для связи в дорогу, но договориться с ним, что в лагере он им пользоваться не будет и передаст на хранение.

6. Не нужно пытаться и снабдить ребенка сухим пайком на всю смену и уж тем более не стоит привозить в родительский день вредную еду, чтобы его порадовать. Если со здоровым питанием проблемы дома, то лагерь - это возможность изменить привычки ребенка к лучшему.

7. Хотя бы в первые дни не беспокойте ребенка в лагере. Часто своим волнением и бесконечными звонками родители мешают детям адаптироваться и выстроить новые отношения со сверстниками.

Общество Семья и дети Отдых детей в летних лагерях

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