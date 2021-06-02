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02.06.2021 17:07
Рубрика: Власть

Куда подует Breeze

В Минобороны России объяснили, какие цели преследует украинско-американское учение "Морской бриз"
Текст: Юрий Гаврилов
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о масштабном учении Sea Breeze, которое киевские генералы и объединенное командование США в Европейской зоне планируют провести с привлечением стран НАТО. И все это на фоне непрекращающихся обвинений в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах.
Фото: AP Photo/Ana Brigida Фото: AP Photo/Ana Brigida
Фото: AP Photo/Ana Brigida

Маневры должны пройти с 28 июня по 10 июля с участием подразделений Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и стран-партнеров. По данным Минобороны РФ, к ним привлекут около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиатехники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Фото: Минобороны РФ
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"Хочу особо отметить, что по сценарию учения коалиционная группировка войск будет задействована в "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью неких "незаконных" для Украины "вооруженных формирований", которым "власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку", - сообщил Конашенков.

Он перечислил задачи моряков, сухопутчиков и авиации на этих учениях. Так, для флотоводцев важно отработать вопросы формирования и слаживания многонационального корабельного соединения, организовать взаимодействие с сухопутными войсками и авиацией, потренироваться в проведении совместных операций.

Сухопутные генералы займутся штабной деятельностью по стандартам НАТО, переброской сил и средств в районы боевого предназначения, организацией и ведением вместе с морским десантом наступления на приморском направлении.

Хотя учение Sea Breeze является флотским, его истинные границы выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря

Задачи авиации - боевая работа в интересах флота и сухопутных частей. Это и разведка, и нанесение ударов по морским и наземным целям, перевозка войск и грузов.

По словам Конашенкова, активная фаза маневров пройдет в два этапа. На первом будут отрабатываться развертывание пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов кораблей и перебазирование авиации на аэродромы рассредоточения.

На втором этапе предусмотрен комплекс мер по "стабилизации обстановки". Он включает огневое поражение надводных и подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

"И, особо подчеркну, спланировано применение морского десанта для совместных действий Сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины. Конкретно - на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях", - заявил Конашенков.

Таким образом, сделал вывод российский генерал, несмотря на то что учение Sea Breeze по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Именно там, на территории Украины, по словам Конашенкова, Силы специальных операций будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе ночью. А еще более конкретно - именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал генерал Конашенков. Он заявил, что Минобороны России будет отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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