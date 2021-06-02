Какие материалы "СОЮЗа" стали самыми читаемыми в мае

Топ-10

1-е место. "Такая вот судьба". На экраны вышла белорусско-российская драма "Судьба диверсанта". Ю. Леонович. 53 425 просмотров.

2-е место. "Докатились до караванинга". Автодом в аренду: экзотика или новый популярный вид отдыха. Е. Гайва, А. Нестеров. 31 185 просмотров.

3-е место. "Акценты расставлены". Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам. Ю. Васильева. 29 012 просмотров.

4-е место. Где в этом году в Беларуси смогут отдохнуть россияне. А. Нестеров, Т. Фомченков. 27 554 просмотра.

5-е место. Возле Ржевского мемориала открыта железнодорожная станция. Ю. Васильева. 26 355 просмотров.

6-е место. Белорусские студенты смогут поехать летом на бесплатное обучение в РФ. Ю. Васильева. 14 293 просмотра.

7-е место. Как встречали первых пассажиров скоростной электрички "Ласточка". Ю. Васильева. 11 629 просмотров.

8-е место. "Учусь делать добро". Александр Петров - о жизненных принципах и съемках в картине "Человек божий". Татьяна Хорошилова. 11 295 просмотров.

9-е место. Почта "СОЮЗа". Какой налог платит за квартиру россиянка в Беларуси. Л. Хлыстун. 10 076 просмотров.

10-е место. Почта "СОЮЗа". Какой курортный сбор надо заплатить белорусу в России. Ю. Васильева. 8993 просмотра.

Про фильм "Судьба диверсанта", премьера которого состоялась в апреле, говорят, что это история из тех, что интересны людям всех возрастов и в любые времена. Рассказ о том, как проходили в Беларуси съемки кинокартины Дмитрия Астрахана, возглавил топ майского рейтинга.

В апреле состоялась еще одна долгожданная "премьера": с Белорусского вокзала в Москве впервые отправилась в Минск скоростная электричка "Ласточка". В это же время из Минска такой же поезд вышел в Москву. После долгих месяцев ограничения транспортного сообщения такие события становятся очень важной новостью для наших читателей.

Еще одно "транспортное" событие привлекло большое внимание: открылась ж/д станция "Ржевский мемориал", которая сделала намного доступнее дорогу к памятному месту.

Как всегда, наших читателей волнуют вопросы жизнеустройства в Союзном государстве: в топе самых читаемых публикаций материалы на эту тему.