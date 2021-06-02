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02.06.2021 12:38
Рубрика: Культура

Капеллу Медичи со скульптурами Микеланджело очистили с помощью бактерий

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прошлой осенью, когда часовня Медичи работала во Флоренции работала в сокращенном режиме из-за коронавируса, реставраторы провели секретный эксперимент: на мраморные шедевры Микеланджело выпустили бактерии, пожирающие грязь.

Фото: CAS UW / Mateusz Reklajtis
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Пятна на саркофаге в часовне Медичи стали появляться еще в 1595 году. Белые стены в последующие века заметно потускнели. Спустя века за десять лет реставрации удалось удалить большое количество пятен, но самые стойкие загрязнения нуждались в более интересном решении.

- Тогда, в месяцы, предшествующие коронавирус и в самые мрачные дни пандемии в часовне проводили эксперимент и выпустили микробы с хорошим вкусом и огромным аппетитом. Часовня превратилась в бактериальный шведский стол, - образно описывает происходящее The New York Times.

Реставраторы полагают, что причина такого затемнения мрамора в гробнице - похороненный в ней правитель Флоренции Алехандро Медичи, чей труп был плохо выпотрошен перед погребением. На протяжении веков он просачивался в мрамор и оставлял глубокие пятна, а в пандемию обеспечил пир бактериям SH7.

В ноябре 2019 года музей привлек Национальный исследовательский совет Италии, который использовал инфракрасную спектроскопию, которая обнаружила кальцит, силикат и другие органические остатки на скульптурах и двух гробницах. Это помогло Анне Розе Спрокати, биологу из Итальянского национального агентства новых технологий, подобрать наиболее подходящие бактерии из коллекции почти тысячи штаммов, которые обычно используются для разложения нефти при разливах нефти или для снижения токсичности тяжелых металлов. Некоторые микроорганизмы в ее лаборатории питались фосфатами и белками, а также каррарским мрамором, который предпочитал Микеланджело.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС
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После реставраторы провели восемь разных видов бактерий на мраморной палитре за алтарем, которую они для этого разметили малярным скотчем. Ученые уверяют: бактерии не опасны для здоровья и искусства.

Отмечено. что бактерии испытали в гробнице, созданной Микеланджело для Джулиано ди Лоренцо, герцога Немурского. Этот саркофаг украшен аллегорическими скульптурами Дня - громадной мужской фигуры и Ночи - женского тела, сделанного настолько гладким и отполированным, что кажется, будто она сияет в лунном свете. Эксперимент прошел успешно.

Затем способ применили в Неаполе - очищали мраморный рельеф в базилике Святого Петра в Риме, посвященный встрече Аттилы и папы Льва. Потом бактерии вернулись в часовню Медичи. Реставраторы наносили гели и бактерий, добытых из почвы, загрязнённой тяжелыми металлами, на минеральном участке в Сардинии. И бактерии сделали свое дело - съели всю грязь, за одну ночь.

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