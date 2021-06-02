Каждый десятый россиянин любит пожаловаться на здоровье

Одиннадцать процентов россиян считают, что со здоровьем у них не все в порядке. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Среди тех, кому за 60 лет, таких 21 процент. К слову, много тех, кто жалуется на здоровье, и среди молодежи - с 18 до 24 лет их 14 процентов.

Социологи подчеркивают, что 36 процентов опрошенных не испытывают проблем со здоровьем, в возрасте от 25 до 34 лет таких 56 процентов. Среди мужчин не испытывают проблем со здоровьем 45 процентов, среди женщин - 29 процентов.

И еще одна показательная цифра: 24 процента наших граждан никогда не были на диспансеризации, среди мужчин таких в полтора раза больше, чем среди женщин.