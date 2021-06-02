Китай смягчает политику ограничения рождаемости

Китай пошел на дальнейшее смягчение политики рождаемости: семьям разрешат заводить третьего ребенка. Соответствующее решение принято на состоявшемся 31 мая заседании Политбюро ЦК КПК. В постановлении отмечено: "Оптимизация политики рождаемости, разрешение семьям заводить трех детей и соответствующие меры поддержки благоприятно скажутся на улучшении структуры населения КНР, поспособствуют решению вопроса старения населения". По прогнозу демографа Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэна, новая политика приведет к росту рождаемости по стране на 300-500 тысяч в год в среднесрочной перспективе.

Напомним, что КНР официально закрепила политику ограничения рождаемости в 1980 году. Курс, получивший название "одна семья - один ребенок", был вполне оправдан: страна шла к неконтролируемому бэби-буму, перенаселение грозило свести на нет все попытки обеспечить национальный экономический рост. Достаточно сказать, что по состоянию на 1978 год 63 процента населения КНР было в возрасте до 19 лет, в том числе 28 процентов - в возрасте от 15 до 19.

Однако 40 лет спустя ситуация в корне изменилась: Китай заметно постарел, а с 2012 года начала падать численность трудоспособного населения. По данным общенациональной переписи 2020 года, сейчас в КНР живет 264 миллиона человек старше 60 лет - это 18,7 процента населения. По прогнозам демографов, при нынешних темпах старения к середине века каждый третий житель КНР будет пенсионером (около 480 миллионов).

Власти отреагировали на проблему оперативно: в 2013 году последовало частичное смягчение политики "одна семья - один ребенок", а с 1 января 2016 года абсолютно всем семейным парам разрешили рожать по два дитяти. Ожидалось, что это приведет к пятилетнему бэби-буму с ростом рождаемости на 1,5 миллиона ежегодно. Вместе с тем этого не произошло. Действительно, в 2016-м году был зафиксирован всплеск рождаемости на миллион, однако потом показатели стали постоянно падать. В 2017-м рождаемость сократилась на 880 тысяч, в 2018-м - на 2 миллиона, в 2019-м - еще на 580 тысяч, упав ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год. В 2020 году рождаемость в КНР упала еще на 2,65 миллиона, опустилась до отметки 12 миллионов. "В следующие несколько лет этот показатель упадет до 10 миллионов в год. Это вызвано продолжающимся сокращением основного "штата рожениц" - женщин в возрасте от 22 до 35 лет. Их численность в Китае в ближайшие десять лет сократится на 30 процентов, предупредил ранее Лян Цзяньчжан, профессор экономики Пекинского университета.

Разрешение на рождение третьего ребенка отчасти поможет подстегнуть рождаемость по стране, считают демографы. Введение нового правила уже давно витало в воздухе. О нем заговорили еще в 2018 году, когда во время реформы правительственного аппарата из структуры Госсовета КНР исчезли все три департамента, в наименовании которых значилось "семейное планирование". В 2019-м на новогодних марках в честь наступающего года Свиньи были изображены аж три поросенка, что было воспринято китайским "сарафанным радио" как прямой сигнал на разрешение рожать третьего ребенка. Для таких разговоров были основания: в 2016 году, когда полностью была отменена политика "одна семья - один ребенок", на новогодних марках красовались два детеныша покровителя того года - Обезьяны. Разговоры о либерализации политики планирования семьи продолжились в нынешнем году, когда в преддверии мартовских сессий высших органов власти по стране разлетелась новость о том, что Госкомздрав КНР поддержал экспериментальную инициативу полной отмены ограничений рождаемости на северо-востоке КНР, в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

Вместе с тем абсолютно все демографы признают, что разрешение на рождение третьего ребенка - далеко не панацея в решении демографических проблем КНР. Существует множество других факторов, влекущих постоянное падение рождаемости. В 2013 году лишь 10 процентов женщин Поднебесной заявили, что хотели бы родить второго ребенка. Подавляющее большинство в 90 процентов ответило социологам: "Нам и одного хватает на свою голову". Повторный соцопрос 2020 года показал, что ситуация никак не изменилась.

Одна из самых серьезных проблем - крайне высокая стоимость воспитания детей в современном Китае, особенно в больших городах. Показательны опубликованные не так давно результаты соцопроса в Гонконге, где 56 процентов женщин детородного возраста заявили о нежелании рожать из-за того, что ребенок - слишком дорогое удовольствие. В Пекине, по статистике, отправить ребенка в возрасте до трех лет в частные ясли стоит от 60 тысяч юаней в год и более. Вместе с тем среднестатистическая годовая зарплата в частном секторе китайской столицы составляет 85 тысяч юаней, в госсекторе - 160 тысяч юаней. Таким образом, только за ясли молодому родителю придется выкладывать как минимум треть зарплаты, а то и гораздо больше. Для многих это неподъемная ноша.

Чтобы решить связанные с детьми финансовые проблемы, власти введут новые меры поощрения материнства, ведь в постановлении Политбюро значится не только разрешение на третьего ребенка, но и "соответствующие меры поддержки". Директор отдела социальной политики департамента планирования развития при Госкомитете КНР по делам реформ и развития Чжан Бэньбо сообщил, что на сегодня рассматривается целый ряд мер помощи молодым родителям. Среди них снижение расходов на образование, усовершенствование систем страхования родов и декретных отпусков, снижение налогового бремени на родителей и поддержка в решении жилищных вопросов.

Вместе с тем в среде специалистов существует понимание, что "зеленый свет на третьего" поможет в решении проблемы старения, но не остановит грядущее сокращение населения КНР. Демографы напоминают: для того чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, показатель рождаемости должен составлять 2,1 младенца на женщину. Сегодня в Китае он опустился до 1,3, это один из самых низких показателей в мире. Отдельные демографы пророчат, что разрешение на третьего ребенка сможет повысить рождаемость на 20 процентов. Однако даже в этом случае показатель рождаемости выйдет лишь на отметку в 1,56 младенца на женщину, что недостаточно для поддержания населения на нынешнем уровне.

Впрочем, наблюдатели отмечают, что сокращение населения не станет катастрофой для Китая, где стремительно меняется структура производства и экономики в целом. По прогнозу Исследовательского фонда развития Китая, активное внедрение искусственного интеллекта и робототехники сократит рынок труда в производственном секторе на 20 процентов к 2030 году. По прогнозу специалистов, в ближайшие 20 лет роботы сменят человека на 99 процентов работ в сельском хозяйстве, 98 процентов - в строительном секторе, 94 процента - в области развития и обслуживания энергосетей, 25 процентов - в страховом секторе и 22 процента - в секторе банковском. Таким образом, в будущем рынок труда в КНР ужмется, и сокращение населения вполне будет соответствовать этой тенденции.