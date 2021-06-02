Компания JBS SA сократила производство мяса в США после кибератаки

Кибератака на североамериканское подразделение крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS SA привела к временному сокращению производства говядины на 20%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что атака хакеров повлияла на критическую инфраструктуру компании и привела к приостановке работы пяти мясоперерабатывающих заводов на территории Соединенных Штатов. Также не работает завод компании в Канаде, пишет ТАСС.

Ранее JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений были подвергнуты кибератаке. Сейчас ведется работа над восстановлением системы, однако на это требуется время. Специалисты компании уже предупредили, что проблема может повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами.