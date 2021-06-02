За секретами выращивания голубики наши репортеры отправились... в Глубокский лицей

Создать свое дело с нуля - непростая задача: нужны навыки бизнес-планирования, умение работать в команде… На их развитие и направлена интеллектуальная экономическая игра "Начинающий фермер", которую уже семь лет проводит Российский союз сельской молодежи, в этом году впервые в международном формате.

Если есть голова на плечах и умелые руки, то на селе у студента отличные перспективы. Алексей Матош

На финал в подмосковные Мытищи съехались представители семи стран - всего 34 команды. Из десяти проектов, которые защищали белорусы, победителями стали сразу семь!

А сначала был республиканский этап. Второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александр Прохоров вводит в курс дела:

- Заявок пришло сотни - от школьников, проживающих на селе, студентов и учащихся учреждений образования сельхозпрофиля, занятых в агропромышленном комплексе молодых специалистов и предпринимателей.

Отобрали лучшие идеи. Надо отметить, что бизнес-проекты ориентированы не только на получение прибыли, но и реальную пользу для своей местности.

У подростков всегда должен быть выбор: трудоустраиваться к нанимателю или открыть собственное дело

Школьники из средней школы в деревне Вистычи Брестского района, например, задумались о выращивании и сборе лекарственных растений - не только чтобы сдавать сырье, но и изготавливать сборы трав, аромасувениры. Суть проекта участников из гимназии Клецка - мастерская "Плетенка с родной сторонки" - рациональное использование растительности прудов своего района. Представители ОАО "Гомельпром­строй" и вовсе замахнулись на создание "Садов Семирамиды" (комплекса гидропонных ферм) и получение прибыли от продажи клубники, мяты и готовых "гроубоксов"…

А вот учащиеся Глубокского государственного профлицея решили организовать настоящее крестьянско-фермерское хозяйство, хотят выращивать голубику. Свой проект так и назвали: "Голубика - ягода, продлевающая жизнь".

Решив разузнать подробности, корреспонденты "СОЮЗа" отправились в Глубокое - райцентр в Витебской области.

…Команда начинающих фермеров встречает у входа в профлицей. Андрей Пискунович и Антон Зеленко в этом году выпускники. Виктор Пашкович оканчивает второй курс. Все трое получают сельскохозяйственные профессии. Почему выбрали такой профиль? Рассказывают, что с детства работают на земле. И им это нравится. Вот и на встречу с нами Андрей приехал на… комбайне. Учится вождению на практических занятиях. Антон прибыл на личном автомобиле. Успел накопить, хоть ему только недавно исполнилось 18. Учится, проходит практику и подрабатывает поваром в местном суши-баре. Это вторая квалификация, которую получает в профлицее вместе с профессией овощевода. Есть руки, голова, предприимчивая жилка. Поэтому, когда педагоги предложили принять участие в международном конкурсе, ребята согласились сразу. Вместе обдумывали проект, идею фермерского хозяйства и его название - КФХ "ГолубиКом".

- Почему голубика? Она вкусная и очень полезная, обладает уникальными лечебными свойствами, - объясняет капитан команды Андрей и размышляет, как руководитель предприятия (пусть пока оно только на бумаге). - Мы проанализировали рынок. Оказалось, спрос на голубику есть, но у нас в районе ее никто не выращивает. Конкуренция отсутствует!

- А ведь растение это неприхотливое. Любит большую влажность и кислую почву, - продолжает Антон (в проекте он главный агроном и маркетолог). - Такой участок земли как раз есть в учебном хозяйстве нашего профлицея - в деревне неподалеку от Глубокого. Можно взять его в аренду. На трех гектарах планируем посадить 4,5 тысячи саженцев. Уже и с сортами определились: выбрали два ранних и два средних, чтобы собирать урожай весь сезон - с июля по сентябрь.

Виктор листает бизнес-план. В нем вся организация производства расписана в деталях. Вспашка, культивация, разбивка под посадку…

- Необходимую технику также можно арендовать у профлицея, расходы приемлемые, - вживается в роль финансового директора. - Вообще самые большие затраты в первый год - на приобретение саженцев. Мы закладываем около 92 тысяч белорусских рублей. В целом же нужно почти вдвое больше инвестиций. Окупаемость проекта - 3,5 года. На четвертый уже будем в плюсе. Урожайность с куста вырастет до трех килограммов.

Свой проект ребята назвали с претензией: "Голубика - ягода, продлевающая жизнь". Фото: Алексей Матош

Интересно, что родственники Виктора в Оршанском районе тоже занимаются голубикой. Так что парень своими глазами видел, как ее выращивают. Консультировался, узнавал о возможных рисках. Уверен - все получится.

- А как со сбытом? - интересуюсь у команды.

- Тоже все просчитано, - улыбаются в ответ. - Уже есть договоренности с потенциальными покупателями.

До 70 процентов урожая планируют сдавать на переработку частной фирме, которая выпускает продукты питания, в том числе джем из голубики. Остальное - реализовывать через предприятия торговой сети района, санаторно-курортный комплекс "Плисса", а также в розницу на городском рынке… Ребята поду­мали даже о доставке голубики к завтраку постояльцам местных агроусадеб и организации для туристов экскурсий под названием "Собери сам!". Как дополнительный источник дохода собираются выращивать саженцы на продажу, заготавливать листья в лечебных целях, сушить ягоды…

- Глубокое уже знают как вишневую столицу Беларуси. Каждый год в июле у нас проходит "Вишневый фестиваль". Так почему бы не стать еще и городом голубики, - то ли в шутку, то ли всерьез замечает педагог-организатор профлицея Татьяна Дубина. Вместе с коллегой методистом Алиной Будько она помогала ребятам с составлением бизнес-плана, подготовкой к защите проекта.

Спрашиваем: а что дальше?

- Вот и российских экспертов интересовало, реально ли для нас реализовать в Беларуси свой проект, - отвечают ребята. - Мы им живем, надеемся сделать успешным. В настоящее время ищем инвестора. Но есть и другие варианты, в том числе привлечение банковского кредита.

В профлицее идею готовы раскручивать и своими силами. Правда, поэтапно. Для начала, например, директор Василий Любоза говорит о возможной закупке к осени 300-500 саженцев:

- Мы готовим кадры в основном для сельского хозяйства и нашей перерабатывающей промышленности. Но у учащихся должен быть выбор: трудоустраиваться к нанимателю или открывать свое дело. Нужно показать, что если есть желание работать, есть голова на плечах и умелые руки, то и в сельском хозяйстве отличные перспективы. И победа нашей команды в международном конкурсе - еще одно тому подтверждение.