Козак: Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает

Режим прекращения огня не соблюдался полностью в Донбассе, механизм предотвращения перестрелок не работает. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Режим прекращения огня в полном объеме не соблюдался, этот механизм предотвращения перестрелок не работал. Поэтому вынуждены были опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что все вопросы урегулирования конфликта в Донбассе упираются в нежелание украинской стороны общаться с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.