Козак: Отказ Киева от взаимодействия с Донбассом привел переговоры в тупик

Уже шесть лет переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе находятся в тупике, потому что Киев отказывается взаимодействовать с представителями этого региона. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24".

"Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Контактной группе (по урегулированию ситуации в Донбассе - прим. "РГ). Из-за этого все вопросы стоят, находятся в тупике и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические... Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике", - сказал политик.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действуют согласованные участниками Контактной группы дополнительные меры по контролю за перемирием.